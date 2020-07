女優の香里奈が28日に自身のインスタグラムを更新し、俳優の佐藤健が表紙を務める雑誌を掲げて笑顔を見せる姿を公開。ファンからは「最強」「美人&美男すぎる」などの声が相次いだ。香里奈が「With my another brother」と公開したのは、佐藤の顔が表紙を飾った雑誌「GINGER」9月号(幻冬舎)を掲げて笑顔を見せる写真。香里奈と佐藤は1月期放送のドラマ『恋はつづくよどこまでも』(TBS系)で共演し、香里奈は佐藤扮する天堂浬の姉・流子を演じていた。人気ドラマで姉弟を演じた香里奈が、佐藤を“my another brother”と紹介するバーチャルな“2ショット”投稿に、ファンからは「わぁー!天堂姉弟」「お姉さん〜!!」といった歓喜のコメントが殺到。さらに「顔面偏差値最強な姉弟」「天堂姉弟美人&美男すぎる」などの投稿も集まっている。引用:「香里奈」インスタグラム(@karina_official_221)