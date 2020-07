[ロサンゼルス 27日 ロイター] - 米人気司会者オプラ・ウィンフリーさんが、米アップルの動画配信サービス「Apple TV+(プラス)」の新番組で、米国の人種差別問題をテーマにすることが分かった。

アップルとウィンフリーさんが発表した27日付の文書によると、トークショー形式の新番組「オプラ・カンバセーション」は7月30日から配信される。初回は「How to Be an Antiracist(反人種差別主義者になる方法)」の著者、イブラム・X・ケンディ氏と人種問題について語る。

オプラさんは、ツイッターへの投稿で「私たちを分断するのではなく、団結させる会話」になることを期待すると語った。

8月7日に予定される2回目の配信では、元アメリカンフットボール選手で、動画シリーズ「Uncomfortable Conversations with a Black Man(黒人との気まずい会話)」のホスト、エマニュエル・アチョ氏とのインタビューに焦点を当てる。

同番組にはこのほか、人種差別問題に取り組む非営利団体「イコール・ジャスティス・イニシアチブ」の創設者で、人権弁護士のブライアン・スティーブンソン氏らもゲストとして登場する予定。2019年公開の映画『黒い司法 0%からの奇跡』は同氏の実話を基に製作された。