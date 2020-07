『LUCIFER／ルシファー』トム・エリス、手術を受けたことを報告

先月、正式にシリーズファイナルとなるシーズン6へ更新されたNetflixの人気犯罪捜査ドラマ『LUCIFER/ルシファー』に主演するトム・エリスが手術を受け、回復に向かっていることをSNSで明かしている。英Digital Spyが報じた。

7月24日(金)にトムが、「昨日、ちょっとした喉の手術を受けたんだ。すべて順調だけど、ロサンゼルスの住民でゼリーが好きな人に謝っておくよ。妻が僕の回復中の食事としてゼリーを買い占めちゃったみたいだから」と、ユーモアを交えながら手術を受けたことを報告。

Had a little surgery down my throat yesterday. All is well but apologies to anyone in LA who likes jello as my wife seems to have purchased ALL of it for my recovery diet.