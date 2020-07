さまざまなコンソール互換機を製作するAnalogueは、携帯コンソール互換機「Pocket」の予約を日本時間8月4日(火)午前1時よりスタートすることを公式サイトなどで発表した。2021年5月発売で価格は199.99ドル。テレビにゲーム画面を表示するためのドックやハードケースといった周辺機器も用意されている。

Pocketはゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスのゲームソフトに対応しており、さらに専用のアダプターを接続することでゲームギア、Atari Lynx、ネオジオポケットカラーのカートリッジを接続できる。アダプターはそれぞれ29.99ドル。

Pocket pre-orders will open August 3rd, 2020 8am PST. Pocket is shipping May 2021. Limit 2 per order.



Head to https://t.co/AHl6AiJr5Y for unannounced features & details, new accessories, small design changes, pricing & an FPGA developer program.



MANY announcements below: pic.twitter.com/mCK6FYxzCS