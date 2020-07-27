µð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤«¡¡ÅÄÃæË¤¬¡Ö£±£¹¡×¤Ê¤é¡Ö£·¡×¤È¡Ö£±£°¡×¤½¤·¤Æ¡Ö£µ£µ¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä
¡¡µð¿Í¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡££²£¶Æü¡¢°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæË¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¡¢¤¢¤Î¾å¸¶¡¢¿ûÌî¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿à¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æá¡Ö£±£¹¡×¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡
¡¡ÅÄÃæË¤Ïº´²ì¾¦¡½ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¡£ºòµ¨¤Ï°ì·³¤Ç£±£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òË¾¤ó¤Çµð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÁáÂ®°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£»î¹ç¸å¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±£¹¡×ÉÕÍ¿¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÜËÜÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦¶ìÏ«¿Í¤À¤è¡¢¤¤¤¤ÈÖ¹æ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤µð¿Í´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Î¡Ö£±£¹¡×¤ÏÅÁÅý¤Î¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡Ö£±£¸¡×¤ÈÆ±Åù¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÃÊÌ¤ÊÅê¼êÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿À®µð¿Í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¡Ê¸½É¾ÏÀ²È¡Ë¤ÎÂåÌ¾»ì¤ÎÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åö¤Î¾å¸¶»á¤ÏÅÄÃæË¤Ë½Å°µ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È±ø¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£¹¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¼«µÔÅª¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆ±»á¤¬µð¿Í¤òÎ¥¤ì¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤¿¸å¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡Ö£±£¹¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¿ûÌî¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸½¥¨¡¼¥¹¤¬¿ùÆâ¡Ê¸½Æó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¡Ö£±£¸¡×¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢±¦ÏÓ¤¬¡Ö£±£¹¡×¤Ë¶¯Îõ¤Ê¼«Éé¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏµåÃÄÆâ¤ÇÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£ÆþÃÄÅö»þ¤Ï¶õ¤ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡Ö£±£¹¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¿ûÌî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Çµð¿Í¤Î£±£¹ÈÖ¤Ï¾å¸¶¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï£±£¹ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¿ûÌî¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÈÖ¹æ¤ò¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤Þ¤À¼ÂÀÓ½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÅÄÃæË¤ËÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Î¡Ö¶ìÏ«¿Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿Åê¼ê¤Î¥¯¥Ã¥¯¤Ë¹â¶¶Í³¿Á°´ÆÆÄ¤Î¡Ö£²£´¡×¤òÍ¿¤¨¤¿ºÝ¤È»÷¤¿¡¢¾¯¡¹Ê£»¨¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡º£²ó¡¢µåÃÄ¤¬ÅÄÃæË¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤¿¶õ¤ÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£·¡×¡Ö£±£°¡×¡Ö£±£±¡×¡Ö£±£¹¡×¡Ö£µ£µ¡×¡Ö£¶£¸¡×¡Ö£¹£¸¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö£±£¹¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äµð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ËÀ»°è¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ðº£¸åÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö£·¡×¤È¡Ö£±£°¡×¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö£µ£µ¡×¤Î¹ÔÊý¡£º£¤Îµð¿Í¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¤¾ÍèÃ¯¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£