【モデルプレス=2020/07/27】 マクドナルド の専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”(マックカフェバイバリスタ)併設店舗では、史上初のフルーツ果肉入りアイスティー「ベリーベリー&ピーチティー」を2020年7月29日(水)より期間限定で販売する。新登場の「ベリーベリー&ピーチティー」は、パイナップルとハイビスカスの爽やかな香りのリプトンの水出しアイスティーに、桃のピューレ入りのソースと、クランベリーやカシスなどの果肉がまるごと入った甘酸っぱいミックスベリーのソースを合わせたフルーツティー。ミックスベリーのごろっとした果肉感と、ジューシーでフルーティーな味わいを楽しめる。また、レギュラーメニューで提供している、みずみずしいピーチの香り豊かな「ピーチフレーバーアイスティー」に、今回、期間限定の「ベリーベリー&ピーチティー」が加わることで、さらにアイスティーのラインアップが充実する。(modelpress編集部)価格:Mサイズ 360円販売期間:2020年7月29日(水)〜9月下旬(予定)価格:Mサイズ 310円、Lサイズ 350円販売エリア:全国の“McCafe by Barista”併設マクドナルド店舗(123店舗 ※2020年7月時点)販売時間:McCafe by Barista”営業時間中(営業時間は店舗によって異なる)情報:日本マクドナルド【Not Sponsored 記事】