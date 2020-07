お笑い芸人の渡辺直美が7月25日、レディー・ガガの新曲「Rain On Me with Ariana Grande」の公認パロディー動画をYouTubeで公開した。再現度の高さが世界中で反響を呼んでいる。同曲は、レディー・ガガとアリアナ・グランデがコラボレーションした楽曲。全米および全英のシングルチャートで初登場1位をマーク。22日にYouTubeで公開されたミュージックビデオは1.5億回以上再生されている。渡辺のパロディー動画は、レディー・ガガの本国の制作チームの許諾を得た上で制作。レディー・ガガそっくりの衣装に身を包み、本人と変わらぬスピードでダンスを展開している。太ももに突き刺さった団子を、引き抜いて食べるなど随所に細かい笑いを差し込んでいる。アリアナ役は、同じ芸人で、米オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」に出演して話題になったゆりやんレトリィバァが演じている。こちらも渡辺に負けず劣らずパワフルなダンスを披露している。27日午前時点で、210万回以上視聴されている。渡辺は本パロディー動画に関して「この作品は、完璧にやればやるほど面白いのではないか、ものまねが好きだからこそ、細かいところまでこだわりました。自分の作品として、1つのものまねのクオリティをどこまで高めていけるかを追求したミュージックビデオとなりました」と語っている。英語圏からの視聴者も多く「これはパロディーではなく傑作だ」「芸術だ」「完成度がすごくて何度も観てしまう」と賞賛の声が相次いでいる。また「レディー・ガガとアリアナ・グランデがこれのパロディーを作ったと聞いた」というジョークも飛んでいる。