国民的漫画『ドラえもん』の50周年記念映画『STAND BY ME ドラえもん 2』に、俳優の妻夫木聡と女優の宮本信子が出演することが決定。併せて、予告映像とティザーポスターが解禁された。本作は、2014年に『ドラえもん』史上初の3DCGアニメとして公開され大ヒットした『STAND BY ME ドラえもん』の第2弾。名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」(原作4巻)をベースに、新たなオリジナル要素を加えて再構築。しずかちゃんとのび太の結婚をめぐるラブストーリーが描かれた『STAND BY ME ドラえもん』に続く物語にもなっている。監督に八木竜一を迎え、脚本・共同監督は山崎貴が担当。キャストは、水田わさびら『ドラえもん』おなじみのメンバーに加え、妻夫木聡と宮本信子の出演が決定。妻夫木は、前作に引き続き大人になったのび太を続投し、宮本はのび太のおばあちゃん役でドラえもんと初のタッグを組む。「おばあちゃんの思い出」が最も好きなエピソードという妻夫木は「未来から来たのび太を疑わずに、深い優しさで受け止めたくれたおばあちゃんに涙したのをよく憶えています。そのエピソードを交えつつ、今回のスタンドバイミードラえもん2も涙なしには観られません」と語る。宮本は「お年寄りにはお年寄りの役目があるというか、歳を重ねたからこそ分かる想い、というのを感じました。『おばあちゃんは、ここで待ってるから』という台詞があるのですが、私が一番好きな台詞です」とコメントした。解禁された予告では、「のびちゃんのお嫁さんをひと目見たくなっちゃった」というおばあちゃんの願いを叶えるため、ドラえもんとのび太がタイムマシンで結婚式当日へ出発。しかし、結婚式開始間近になっても大人のび太は現れず…。ティザーポスターは、おばあちゃんとの思い出が詰まったクマのぬいぐるみが描かれたかわいらしいデザインとなっている。映画『STAND BY ME ドラえもん 2』の予告とティザーポスターは、8月7日より全国の劇場で上映、掲出予定。