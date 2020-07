【今週スタートの海外ドラマ】『THE FLASH／フラッシュ』シーズン5＆6をイッキ見！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(7月27日〜)は、『THE FLASH/フラッシュ』シーズン6がHuluにて日本最速配信する他、マーク・ラファロの主演ドラマ、『アンブレラ・アカデミー』待望のシーズン2、そして『アフェア 情事の行方』ファイナルシーズンがスタート。お見逃しなく!

7月27日(月)から8月2日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

7月28日(火)

■『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』(スターチャンネルEX)

映画『アベンジャーズ』シリーズのハルクことブルース・バナー役でお馴染みのマーク・ラファロが、一人二役で双子の兄弟を熱演し、高評価を得た米HBOの新作ドラマ。妄想型統合失調症を患う双子の兄トーマスを世話することを病床の母に誓ったドミニクの元に、兄が図書館で騒ぎを起こし病院に運ばれたという知らせが届く。その後、退院し施設に戻るはずだったトーマスが連れて行かれたのは悪名高い収容所だった。ドミニクは必死で助け出そうとするが...。

7月29日(水)

■『POWER/パワー』シーズン6(Hulu)

エミネムも認めたラッパー、カーティス・"50セント"・ジャクソンが手掛ける犯罪ドラマがいよいよ完結。最終シーズンでゴーストは、かつては家族と呼んでいた者たちの不義と残虐行為に揺さぶられ、これまで以上に追い詰められていく...。





■『THE FLASH/フラッシュ』シーズン5(Netflix)

"地上最速のスーパーヒーロー"が活躍するDCドラマ。チーム・フラッシュのメンバーそれぞれが未来で成し遂げる功績を知る一方、バリー(グラント・ガスティン)にとって思いもよらぬ人物が未来から来たことによって、時間軸が変わってしまう...。

7月30日(火)

■『THE FLASH/フラッシュ』シーズン6(Hulu)

"地上最速のスーパーヒーロー"が活躍するDCドラマがHuluにて日本最速配信(※定額制動画配信サービスにて)。シーズン6では、バリーが大きな喪失感に襲われる中、チーム・フラッシュはセントラルシティのすべてを破壊しかねない危機に直面する。第9話ではDCの人気ヒーローたちが作品の垣根を越えて集結する過去最大のクロスオーバー「クライシス・オン・インフィニット・アース」が登場。

7月31日(金)

■23:00〜『アフェア 情事の行方』シーズン5 最終章 [R15+指定相当](WOWOWプライム)

ゴールデン・グローブ賞を受賞した衝撃のラブサスペンスのファイナルシーズン。前シーズン、アリソン役のルース・ウィルソンとコール役のジョシュア・ジャクソンの主演二人が降板。今シーズンは二人の娘ジョーニー役として、映画『ピアノ・レッスン』で11歳でアカデミー賞助演女優賞に輝いたアンナ・パキンがレギュラー出演。





■『アンブレラ・アカデミー』シーズン2(Netflix)

待望の新シーズンでは、タイムジャンプにより兄弟たちは1960年代の時と場所もバラバラに飛ばされてしまう。過去から戻れず何年も経つうちに、生き残ったのは自分だけだと信じて新たな人生を築く者も。家族はこの世の終わりを引き起こした原因を解明し、他の黙示録も起こらないよう阻止し、現在のタイムラインに戻ることを目指すが、冷酷な3人のスウェーデン暗殺者に身を追われることに。

It's official!!!! July 17, 2020

■『ゲット・イーブン 〜タダで済むと思った?〜』(Netflix)

英BBCが贈るスリラードラマ。名門私立校の内部で横行する不正を暴くため、チームを組んだ4人の女子生徒キティ、マーゴット、オリビア、ブリー。たくみに練った作戦を実行し、校内にはびこる悪に正義の鉄ついを下す。

8月1日(土)

■『Lの世界』1〜6(Hulu)

6シーズン続いた、ロサンゼルスのウェスト・ハリウッドで暮らすレズビアンたちの日常を描き、日本でも多くのファンを生み出したTVシリーズが配信スタート。

