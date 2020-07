日韓合同の12人組グローバルグループ・IZ*ONEのドキュメンタリー映画『EYES ON ME : The Movie』が、8月7日に日本公開される。2018年のデビュー直後から配信チャートを席巻し、今年6月に韓国でリリースされた3rdミニアルバム「Oneiric Diary (幻想日記)」でK-POPガールズグループの韓国での初週セールス最多記録を打ち立てるなど、絶大な人気を誇るIZ*ONE。そのメンバーであるチャン・ウォニョン、宮脇咲良の魅力に迫る。

最年少メンバー!チャン・ウォニョン

韓国のオーディション番組とAKB48グループがコラボレーションした番組から誕生したIZ*ONE。ウォニョンは番組で1位を獲得し、IZ*ONEのセンターとして華々しいデビューを飾った。歌もダンスもこなせて華もある、その逸材ぶりから“生まれながらのセンター”とたびたび評されるメンバーだ。

そんなウォニョンは、2004年8月31日生まれの15歳。最年少メンバーだが、ぱっと見15歳には見えないほど大人っぽい。そして、その早熟ぶりはパフォーマンスでも輝く。これまでIZ*ONEが発表してきたアルバムのメイン楽曲は「La Vie en Rose」「FIESTA」など、優雅で洗練されたコンセプトが多かったが、彼女は持ち前の大人っぽさと豊かな表現力で見事にこれらの楽曲を消化してきた。

一方で、趣味は「お姉さんたちと遊ぶこと」と年相応の無邪気で可愛らしい一面も。「Pretty」「So Curious」といったキュートな楽曲ではその愛らしさを存分に発揮している。カッコいいものから幻想的なものまで、多彩なコンセプトをこなせる表現力には惚れ惚れせざる得ない。

また、ウォニョンといえば抜群のスタイルの持ち主としても知られている。身長は169cmとアン・ユジンと並んでグループで一番高く、手足の長さは驚異的。パフォーマンスでもこの手足の長さが生きており、スッと手を広げただけでも画面が華やぐ。2019年9月には日本のイベントでランウェイデビューも飾っており、その多才ぶりには驚かされるばかりだ。

向上心の塊!宮脇咲良

HKT48に所属し、現在はIZ*ONEのメンバーとして活躍している宮脇。1998年3月19日生まれで、アイドルとして活動を始めたのは2011年。22歳にしてアイドル歴9年というベテランだ。その豊富な経験はIZ*ONEのメンバーになってからも生きている。

特にバラエティー番組では、これまで培ってきた瞬発力やトーク力を発揮する場面が多く見受けられる。韓国のバラエティー番組に初挑戦した「みんなのキッチン」では、IZ*ONEとしてデビューしたばかりでまだ韓国語が流ちょうに話せなかったにもかかわらず、国民的MCのカン・ホドンらと愉快なやり取りを繰り広げて番組を盛り上げていた。

宮脇は、強い向上心の持ち主でもある。2017年に開催された「AKB48 49thシングル 選抜総選挙」で4位にランクインするほどの人気メンバーだったにもかかわらず、IZ*ONEになるためオーディション番組に参加。その理由は、今の自分の実力に疑問を抱いたからだった。番組内では韓国人の参加者に比べてダンスの実力が不足していることに涙する場面もあったが、今年6月にリリースされた最新楽曲「Secret Story of the Swan」ではダンスブレイクメンバーに選ばれるまでに成長。絶え間ない努力を積み重ね、成長していく姿に魅了されるファンは多い。

また宮脇はその美しさはもちろんのこと、自身のYouTubeチャンネルで実況動画を公開するほどゲーマーな一面や、“宮脇プロ”と呼ばれるほど手厚いファンサービスでも知られている。日韓でアイドル経験を積み重ね、両方の良いところを吸収していく彼女から今後も目が離せない。

IZ*ONEの魅力を凝縮!『EYES ON ME : The Movie』

本作は、IZ*ONEの初となるアジアコンサートツアー「EYES ON ME」(2019年6月開催)の韓国公演の模様を中心にしたコンサートムービー。韓国では日本に先駆けて6月より公開され、ライブやバックステージの様子、ダンスの練習風景など、貴重な映像の数々がファンの間で話題となった。(編集部・吉田唯)