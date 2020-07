『ウォーキング・デッド』ユニバースに、『The Boys』『Helstrom』...「コミコン@ホーム」で発表された新作＆新シーズン映像

毎年7月に開催されるポップカルチャーの祭典サンディエゴ・コミコン。今年はバーチャル・イベント「Comic-Con@Home」となり、日本からも参加できる機会となった。例年、サンディエゴ・コミコンでは新作・新シーズンの新情報が発表されるが、今年も目白押しだ。注目作品を一挙にご紹介。

『Truth Seekers』

英人気ゾンビ・コメディ映画『ショーン・オブ・ザ・デッド』に主演したサイモン・ペッグとニック・フロストが再タッグを組む、米Amazonの新作ホラー・コメディドラマ『Truth Seekers(原題)』。超常現象を捜査するゴーストハンターの二人組が、呪われた教会や地下壕、朽ち果てた病院などで自家製の幽霊探知機を手に張り込みをし、ウェブチャンネルで自分たちの冒険をシェア。だが、コンビが全人類を脅かしかねない陰謀を暴き始めると、彼らが体験する超常現象がさらに恐ろしく激しさを増していく...。

『ダークマテリアルズ/黄金の羅針盤』

英国TVシリーズ史上最高額の製作費をかけ、世界的ベストセラーを実写ドラマ化した ファンタジードラマ『ダーク・マテリアルズ/ライラと黄金の羅針盤』。シーズン2では原作の「神秘の短剣」をメインに描くようだ(邦題はどうなる?)。また、『Fleabag フリーバッグ』のフィービー・ウォーラー=ブリッジが、同作で共演したアンドリュー・スコットが演じるジョンの守護精霊(ダイモン)の声を務めることが発表された。この世界では人間の魂は動物の姿をしており、人間とダイモンは強い絆で結ばれている。

『The New Mutants』

幾度と公開延期となっているマーベル映画『X-MEN』シリーズのスピンオフ『The New Mutants』の本編冒頭映像が初公開。『ゲーム・オブ・スローンズ』のメイジー・ウィリアムズ、『ピーキー・ブラインダーズ』のアニャ・テイラー=ジョイ、『ストレンジャー・シングス』のチャーリー・ヒートン、『Queen of the South』のアリス・ブラガ、『アナザー・ライフ』のブルー・ハント、『13の理由』のヘンリー・ザガら海外ドラマでお馴染みのキャストが出演し、『ハッピーエンドが書けるまで』『きっと、星のせいじゃない。』の監督ジョシュ・ブーンがメガホンをとる。監督は"呪われた映画"と自虐気味。

『The Boys ザ・ボーイズ』

異色スーパーヒーロードラマ『The Boys ザ・ボーイズ』。9月4日(金)より配信されるシーズン2のクリップ映像が公開され、大群のサメに追いかけられるビリー・ブッチャー(カール・アーバン)やヒューイ・キャンベル(ジャック・クエイド)、MM(ラズ・アロンソ)らメンバーを助けようとクジラにのってディープ(チェイス・クロフォード)が登場。しかし...。シーズン2も『The Boys』ワールド健在。また、『クリミナル・マインド FBI行動分析』のタラ・ルイス役でお馴染みのアイシャ・タイラーがホストを務めるアフターショー『Prime Rewind:Inside The Boys(原題)』が8月28日(金)より配信決定。さらに新シーズン前に、なんとシーズン3へ更新することを発表。

『Utopia』

英国の同名ドラマを映画『セレンディピティ』のジョン・キューザックが主演する米版リメイク『Utopia(原題)』。オンラインで出会った熱狂的なコミックスファンの5人が、コミックスのページに隠された秘密から、人類への脅威を予測する。「生物戦争を起こした悪党科学者の物語―」

『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』

北欧を中心に活動していたヴァイキングたちを描いたヒストリーチャンネルの人気ドラマシリーズ『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』。ファイナルとなるシーズン6の後半の映像が解禁。

『Don't Look Deeper』

映画『アベンジャーズ』シリーズのウォーマシンことローディ役でお馴染みのドン・チードルが出演する米Quibiの新作SFスリラードラマ『Don't Look Deeper(原題)』。高校の最終学年を迎えた主人公は、自分自身に違和感を感じていた。その理由は、彼女が人間ではなかったから...。彼女の正体は何なのか、どこから来たのか、誰が彼女を探しているのか。7月27日よりQuibiで配信スタート。

『ウォーキング・デッド』

シーズン10の最終話である第16話が米AMCにて10月4日(日)21:00に放送されることが発表された。第16話には、鉄の仮面を被る謎の人物が登場するが、アーロン役のロス・マーカンドは「シーズン3でミショーンが登場したときのような興奮があった」と述べる。そして、ローレン・コーハンが演じるマギーがカムバック!

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』

10月11日(日)21:00より米AMCにて放送開始となるシーズン6。シーズン5のフィナーレで衝撃的な展開を迎えたモーガン。解禁された予告映像でモーガンは目が赤く、製作総指揮のアンドリュー・チャンブリスは「アレルギーではありません。彼に何かが起こっている」と述べた。

『The Walking Dead: World Beyond』

『ウォーキング・デッド』のスピンオフ第2弾『The Walking Dead: World Beyond(原題)』。ハックとアイリスという二人の若い女性を主人公に、世紀末的な世界で育つ最初の世代に焦点を当てたシリーズ。米AMCにて10月4日(日)22:00より放送開始。

『Helstrom』

ミステリアスでパワフルな連続殺人鬼を父に持つ、ダイモンとアナの兄妹を主人公に、"最悪の種類の人間"を追い詰めていく注目のマーベルコミックス原作の新作ドラマ『Helstrom(原題)』。これまでのマーベルドラマと違い、ダークで不吉な雰囲気が醸し出す。

『The Right Stuff』

1983年に映画化されたトム・ウルフの同名小説をドラマ化したDisney+で配信される『The Right Stuff(原題)』。冷戦の最盛期に米国が有人宇宙飛行計画"マーキュリープロジェクト"を考えたことで旧ソ連との宇宙技術競争が激化していく過程と、米航空宇宙局(NASA)が選抜した"マーキュリー・セブン"と呼ばれる軍のテスト・パイロット7人が、任務を成し遂げる前から英雄になっていく姿が描かれる。『SUITS』のパトリック・J・アダムスや、『MAD MEN マッドメン』のアーロン・ステイトン、『One Tree Hill』のジェームズ・ラファティ、『ワンス・アポン・ア・タイム』のコリン・オドナヒューら出演。

『フォー・オール・マンカインド』

1969年アメリカの宇宙飛行士が初めて月面に降り立ったが、もしソビエト連邦の宇宙飛行士だったらという展開で繰り広げられるApple TV+のSFドラマ『フォー・オール・マンカインド』。シーズン2では1983年が舞台となり、シーズン1からタイムジャンプ。

「Comic-Con@Home」は現地時間7月26日(日)まで開催。(情報は日本時間7月26日(日)12:00時点)

