お笑い芸人・渡辺直美が、レディー・ガガとアリアナ・グランデのコラボレーション楽曲「Rain On Me with Ariana Grande」のオフィシャル・パロディ・ミュージック・ビデオを制作。25日20時に公開され、圧巻の完成度に大きな反響が寄せられている。今回のパロディMVは、ガガの本国の制作チームの許諾を経て制作したもの。ガガを“私を大きく包み込んでくれる母のような存在”として慕う渡辺は、今年5月、初めてこの楽曲に出会った際に、ガガとアリアナのパワーをもの凄く感じ、大きな衝撃を受けたという。どうしてもパロディに挑戦したいと思い立ったことから、アリアナ役を務めたゆりやんレトリィバァの快諾を得て、自身のYouTube番組で公開するパロディMVの第一弾として制作に至った。完成した作品は、本家のMVオリジナルの世界観を忠実に再現しつつ、ナイフを串団子に変えるなど局所的に“笑い”をちりばめた作品となっている。渡辺は「この作品は、完璧にやればやるほど面白いのではないか、ものまねが好きだからこそ、細かいところまでこだわりました。自分の作品として、一つのものまねのクオリティをどこまで高めていけるかを追求したミュージック・ビデオとなりました」とコメントしている。映像の圧巻の完成度とバキバキに踊る渡辺とゆりやんの姿には多くの反響が寄せられており、「クオリティ高すぎて終始すげー連呼してた!」「公開されてから何度も何度も観に来てる」「本家へのリスペクトたくさん込められてるしアレンジもされてるし衣装もメイクも可愛い」「なんかこれ見るだけで元気が出てきて、感動でいっぱいで涙出ちゃう」といった声や、英語での称賛コメントも殺到。また、アリアナに扮したゆりやんは先月30kgの減量に成功したことでも話題となったが、「Ariana(アリアナ)役だれ? と思ったらゆりやん!!! 美人すぎて気付かなかった!!」「ゆりやんが本当に美しくてびっくりしてる。ほんと素敵」「ゆりやんめっちゃ綺麗」など、その美しさにも反響も寄せられている。