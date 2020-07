アニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」のフェアが、全国アニメイト・アニメイト通販にて9月26日〜10月18日に開催される。あわせて、「ハイキュー!!」キャラクターの描き下ろしイラストも公開された。

「ハイキュー!! TO THE TOP」は、7月20日発売の週刊少年ジャンプで8年半の歴史に幕を下ろした古舘春一の人気バレーボール漫画を基にしたテレビアニメ第4期。今回の「ハイキュー!! TO THE TOP フェア」は、第4期2クール目が10月から放送開始となることを記念して開催される。

公開された描き下ろしイラストには、和装応援団にふんした日向や影山ら10人のキャラクターの姿が。期間中、アニメイトで「ハイキュー!!」関連キャラグッズ・書籍の購入1,000円毎、またはCD・DVD・BDを購入・予約(内金1,000円以上必須)1本毎に、この絵柄の特典ポストカード(全10種)がランダムで1枚プレゼントされる。フェアの詳細は公式サイトまで。

さらに、アニメイト仙台・アニメイト横浜ビブレでは、グッズ販売や展示コーナーなどが充実した「ハイキュー!! TO THE TOP」アニメイトオンリーショップも同期間に開催される。(湯田史代)