『ウォーキング・デッド』シーズン11は早くて来年初頭、シリーズで最も長いシーズンに！

大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』。例年通りであれば、今秋に放送開始予定だったシーズン11が「すべてうまくいけば、2021年初めに放送される」と、製作総指揮のアンジェラ・カンが明らかにした。

新型コロナウイルスに感染拡大の影響により、撮影が遅れている『ウォーキング・デッド』。シーズン10の最終話である第16話が米AMCにて10月4日(日)21:00に放送されることが「Comic-Con@Home」で発表されたが、一方で毎年秋にスタートしていた新シーズンは今秋に放送されず、次のシーズン11は早くて2021年初頭になることが明らかになった。そして、シーズン11は全22話構成となり、シリーズで最も長いシーズンとなるという。

パネルでは、シーズン10最終話から約3分30秒に及ぶクリップ映像も公開された。

シーズン10の第16話には、アーロン(ロス・マーカンド)とアルデン(カラン・マッコーリフ)が森で出会う、鉄の仮面を被る謎の人物が登場する。その人物について、ファンからはずっと前に死んだとされるキャラクターや、コミックスに登場し、ドラマでは初登場するキャラクターなのではと推測されているが、アーロン役のロスは「シーズン3でミショーン(ダナイ・グリラ)が登場したときのような興奮があった」と述べ、「彼がホラー映画の何かのように見え、正体が明らかになったとき、興奮すると同時に恐ろしかった」と、その謎の人物が男であることを明かした。

製作総指揮のカンは「明らかに、プリンセス(パオラ・ラサロ)とエゼキエル(カリー・ペイトン)、ユージーン(ジョシュ・マクダーミット)、ユミコ(エレノア・マツウラ)の4人の新しいパワーがあります。その中でいくつかの興味深い転機があるでしょう」と語った。

「Comic-Con@Home」では、『ウォーキング・デッド』のスピンオフ作品についても新情報が発表された。シーズン6が10月11日(日)21:00より米AMCにて放送開始。

They made the hard call and now they have to live with it. pic.twitter.com/2Uu69Kvr3w