マーベル新ドラマ『Helstrom』ダークで不吉な予告映像が初公開！

ミステリアスでパワフルな連続殺人鬼を父に持つ子どもたちを主人公に、"最悪の種類の人間"を追い詰めていく注目のマーベルコミックス原作の新作ドラマ『Helstrom(原題)』の開始日と予告映像が解禁された。

米Huluで2020年に配信予定の本作は、悪魔であるマルドゥク・カリオスと人間の間に生まれたダイモンとアナ・ヘルストロームの兄妹が主人公。『エージェント・オブ・シールド』のポール・ズビゼウスキーがショーランナーを製作総指揮を務める。

