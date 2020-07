『The Boys　ザ・ボーイズ』シーズン3へ更新＆アフターショーを配信！

昨年、Amazon Prime Videoで最も視聴されたオリジナルドラマとなり、大ヒットした異色スーパーヒーロードラマ『The Boys ザ・ボーイズ』。シーズン2の配信が待たれる中、なんとシーズン3へ更新された。

現地時間8月23日、オンライン版サンディエゴ・コミコン「Comic-Con@Home」で、Amazonは『ザ・ボーイズ』をシーズン3へ更新したことを発表した。

It's official! The Boys will be coming back for a third season. Cheers to another round of taking fucking Supes down https://t.co/26TUrGYVzF -- The Boys (@TheBoysTV) July 23, 2020



本作のクリエイターであるエリック・クリプキは、現在脚本家とシーズン3の構想を立てているという。「残念なことに、世界は私たちに資料を与えすぎました。2021年の初めに撮影することを望んでいますが、それは新型コロナウイルス次第です」と述べた。

また、『Prime Rewind:Inside The Boys(原題)』と呼ばれる『クリミナル・マインド FBI行動分析』のタラ・ルイス役でお馴染みのアイシャ・タイラーがホストを務めるアフターショーを8月28日(金)より配信することも発表した。

アイシャは「シーズン2はこれまでになく大きく、より悪く、そして大胆です。なので、すべてのエピソードの後に、私たちと一緒に感情のがれきの山を掘り起こしましょう」と述べている。キャストやスタッフがゲスト出演し、製作の舞台裏を明かす。第1弾はシーズン1の特別総編集編となり、シーズン2の前に総復習ができる内容だ。

Get ready for an extra dose of madness this season Prime Rewind: Inside The Boys hosted by pic.twitter.com/6GqhnRlaT4 -- The Boys (@TheBoysTV) July 23, 2020



『ザ・ボーイズ』では、シーズン2の本編で描ききれなかったビリー・ブッチャーの行方を、『Butcher(原題)』というショートフィルムで製作したことを先日発表している。シーズン2の配信前にシーズン3へ更新し、そしてアフターショー、ショートフィルムと、『ザ・ボーイズ』ワールドはますます広がるようだ。

「Comic-Con@Home」では、世界中が待ち焦がれるシーズン2のクリップ映像も公開され、大群のサメに追いかけられるビリー・ブッチャー(カール・アーバン)やヒューイ・キャンベル(ジャック・クエイド)、MM(ラズ・アロンソ)らメンバーを助けようとディープ(チェイス・クロフォード)が登場。しかし...。

And you thought the dolphin was bad... Season 2 is fucking diabolical! pic.twitter.com/odAyY23pSC -- The Boys (@TheBoysTV) July 23, 2020

『ザ・ボーイズ』待望のシーズン2は、9月4日(金)に第1〜3話が配信スタート。以降、毎週金曜日に新エピソードを配信。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ザ・ボーイズ』公式Twitterより