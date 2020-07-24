Æ©¤±ÁÇºà¤ÎÃ¸¿§¥·¥ã¥Ä¤¬Ä¶¥ª¥·¥ã¥ì♡¥¥ì¥¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤æ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç
andGIRL¤è¤êºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢à½Ü¤ÎÆ©¤±¥·¥ã¥Ä¤ò¤æ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤è¤êº£¤Ã¤Ý¤¯¡ªÃ¸¤á¥«¥é¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Í¥¤·¤²¥³¡¼¥Çá¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¤â¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÆ©¤±ÁÇºà¤Ê¤é·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥í¡¼¡ß¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃ¸¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç·Ò¤²¤ÆÆ©¤±´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥·¥ã¥Ä¡ï18,000¡¿¥¨¥È¥ì¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¡¥Ï゚¥ó¥Ä¡ï8,000¡¿¥¢¥Ï゚¡¼¥È¥Ï゙¥¤¥í¡¼¥ê¡¼¥¹゙¡Ê¥¢¥¿゙¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¡¡¥Ò゚¥¢¥¹¡ï10,900¡¿¥ë¡¼¥«¥¹ ¥·゙¥ã¥Ã¥¯ ¥í¥ó¥È゙¥ó¡Ê¥·¥Ã¥Õ゚¥¹ ¥¨¥Ë¥£ ½ÂÃ«Å¹¡Ë¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï16,000¡¿¥Ï¥·¥Ï゙¥ß¡Ê¥³¥ì¥¯¥È¡Ë¡¡¥·¥å¡¼¥¹゙¡ï18,000¡¿¥ë¡¼¥Ë¥£
Point
¤æ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÆ©¤±ÁÇºà¥·¥ã¥Ä¤¬¥È¥ì¥ó¥É´¶ËþÅÀ ¥¤¥¨¥í¡¼¡ß¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃ¸¿§¤Þ¤È¤á¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ë ¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÇÊÁ¤òº¹¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÆ©¤±ÁÇºà¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤æ¤ë¤Ã¤ÈÃå¤ë¤Î¤¬º£¤Îµ¤Ê¬¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¤Ê¤¸¤à¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ç¥¨¥í¸«¤¨¤òÁË»ß¡£¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ã¸¤¤ÇÛ¿§¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¥ì¥¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¿§µ¤¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÊÁ¥Ð¥Ã¥°¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¥×¥é¥¹¡£
andGIRL2020Ç¯5·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿±óÆ£Í¥µ®¡ÊMOUSTACHE¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¤Ò¤ë¤¤¤Á¤«¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¿À¸Í½ÕÈþ¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿°¦¹ÃÀé¾ÐÈþ¡¡°ìÉôÊ¸¡¿òç¿Ü¤ß¤Á»Ò
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¤Õ¤ó¤ï¤êÍ¥¤·¤¤Ã¸¤á¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÆ©¤±ÁÇºà¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ
¥·¥ã¥Ä¡ï18,000¡¿¥¨¥È¥ì¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¡¥Ï゚¥ó¥Ä¡ï8,000¡¿¥¢¥Ï゚¡¼¥È¥Ï゙¥¤¥í¡¼¥ê¡¼¥¹゙¡Ê¥¢¥¿゙¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¡¡¥Ò゚¥¢¥¹¡ï10,900¡¿¥ë¡¼¥«¥¹ ¥·゙¥ã¥Ã¥¯ ¥í¥ó¥È゙¥ó¡Ê¥·¥Ã¥Õ゚¥¹ ¥¨¥Ë¥£ ½ÂÃ«Å¹¡Ë¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï16,000¡¿¥Ï¥·¥Ï゙¥ß¡Ê¥³¥ì¥¯¥È¡Ë¡¡¥·¥å¡¼¥¹゙¡ï18,000¡¿¥ë¡¼¥Ë¥£
¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÇÊÁ¤òº¹¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯
Point
¤æ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÆ©¤±ÁÇºà¥·¥ã¥Ä¤¬¥È¥ì¥ó¥É´¶ËþÅÀ ¥¤¥¨¥í¡¼¡ß¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃ¸¿§¤Þ¤È¤á¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ë ¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÇÊÁ¤òº¹¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÆ©¤±ÁÇºà¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤æ¤ë¤Ã¤ÈÃå¤ë¤Î¤¬º£¤Îµ¤Ê¬¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¤Ê¤¸¤à¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ç¥¨¥í¸«¤¨¤òÁË»ß¡£¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ã¸¤¤ÇÛ¿§¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¥ì¥¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¿§µ¤¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÊÁ¥Ð¥Ã¥°¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¥×¥é¥¹¡£
andGIRL2020Ç¯5·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿±óÆ£Í¥µ®¡ÊMOUSTACHE¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¤Ò¤ë¤¤¤Á¤«¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¿À¸Í½ÕÈþ¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿°¦¹ÃÀé¾ÐÈþ¡¡°ìÉôÊ¸¡¿òç¿Ü¤ß¤Á»Ò