『ゲーム・オブ・スローンズ』スピンオフ『House of the Dragon』の配役開始、登場しそうなキャラは？

米HBOの大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のスピンオフとなる『House of the Dragon(原題)』のキャスティングが開始されたことが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

『House of the Dragon』は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の原作「氷と炎の歌」シリーズの著者ジョージ・R・R・マーティンが2018年に出版した外伝、「Fire & Blood(原題)」を下敷きにしたシリーズ。

『ゲーム・オブ・スローンズ』で起きた出来事の300年前を舞台となる同著では、デナーリス・ターガリエンの3代前に当たるエイゴンの到来から始まり、150年間にわたるターガリエン家の歴史が綴られる。

現時点でキャスティングの詳細は不明だが、Entertainment Weeklyがスピンオフに登場しそうな原作小説のキャラクターを取り上げているので紹介したい。

・ヴィセーリス王1世

愛されたターガリエン一族5代目の王であり、その統治は王が死ぬまで平和で繁栄した。

・リャエニラ・ターガリエン王女

ヴィセーリス王の選ばれし相続人で、ウェスタロスを統治する最初の女王になると期待されて育ったドラゴンライダー。

・アリセント・ハイタワー女王

ヴィセーリス王の野心的な2番目の妻にしてリャエニラの継母。王との間に3人の子どもをもうけている。

・エイゴン・ターガリエン2世

リャエニラ王女の腹違いの弟で、姉の王位継承権に異を唱えて内戦を勃発させる。

ここで挙げた以外にも『ゲーム・オブ・スローンズ』に負けず劣らず個性的で物語を掻き乱しそうなキャラクターが揃っているが、本家と同じく原作には登場するがドラマ版には描かれない人物もいるだろう。

スピンオフでプロデューサーを務めるのは、原作者のマーティンとライアン・J・コンダル(『COLONY/コロニー』)。また、『ゲーム・オブ・スローンズ』でエピソード監督を務めたミゲル・サポチニクが第1話を含む複数のエピソードでメガホンを取り、コンダルと共同でショーランナーも務める予定だ。

シーズン1が全10話となる『House of the Dragon』は、2022年初めに放送予定だとHBO側が今年1月に発表していたが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響でずれ込むことになるかもしれない。キャストなどの新情報が分かり次第、続報をお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『House of the Dragon』

(c) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related service marks are the property of HomeBox Office, Inc. Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.