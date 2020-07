この夏から展開する「トムとジェリー」のコラボ商品 (画像提供:タリーズコーヒージャパン、TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s20))

6月8日、タリーズコーヒージャパンから「トムとジェリー」のコラボレーショングッズが発売された。

ネコの「トム」とねずみの「ジェリー」が繰り広げるドタバタ劇を、子ども時代に楽しんだ人もいるだろう。アメリカ発のアニメだが、日本でも1960年代から現在まで、各放送局で繰り返し放送されてきた。

今回のコラボ商品は、マグカップ(1700円+税)をはじめ、タンブラーやエコバッグ、カードケース、タリーズカードといった関連グッズに、トムジェリが描かれている。売れ行きも好調で「計画比105%」(同社広報)だと聞く。

ところで、なぜカフェチェーンはこうしたグッズを出すのだろう。

その狙いを、タリーズコーヒー(国内店舗数4位で747店=2020年4月末現在)とスターバックスコーヒー(同1位。1553店=2020年3月末現在)に聞いてみた。合わせて「カフェにおけるグッズの役割」を、コーヒーカップを中心に考察したい。

「コーヒー離れの若者」をつなぎとめたい

「タリーズは、お客様に笑顔とくつろぎのひとときを提供しています。グッズの中でも、とくにマグカップやタンブラーは、そうしたコーヒータイムを楽しんでいただく商品です」

こう話すのは、タリーズコーヒージャパンの阿部大氏(マーケティング本部・マーケティング第一グループ。グッズチームチームリーダー)だ。2001年に入社後、店舗勤務やFC店担当のSV(スーパーバイザー)を経て、2010年から本社でグッズ関係を担当している。

今回、なぜトムとジェリーだったのか。

「ワーナー・ブラザースさんとのご縁で、先方が版権を持つ、いくつかのキャラクターを見ました。その中で、日本でもなじみがある人気のキャラクターで認知度が高かった。また、今年の干支は子(ね=ねずみ年)、トムとジェリーは生誕80周年という節目に当たるのも、選定を後押ししてくれました」

誰もが知るアニメなので、グッズの細部にもストーリー性を反映させた。



カップを重ねた、遊び心を説明する阿部大氏(筆者撮影)

「例えば2種類あるマグカップは、上下に重ねると『座って休み、口を開けたトムにジェリーがコーヒーをかける』シーンとなっています。昔のアメリカっぽい、シックなテイストも目指しました。お客様の中には、2個一緒にご購入いただく方も多いです」

こう説明する一方で、阿部氏は本音も漏らす。

「最近、若者のコーヒー離れが言われます。とくに20歳前後はスイーツ系飲料を好み、総じてブラックコーヒーを飲みません。そこで、学生さんにもコーヒータイムを楽しんでいただけるよう開発しました。実際の購入者は30歳前後ですが、若い世代に受けています」

タリーズのグッズには、ほっこりするような和みキャラも目立つ。



タリーズが出店する、大学病院内の店舗入口には大きな「ベアフル」が座り、来店客をなごませていた(2020年2月 筆者撮影)

例えば2012年から展開する「ベアフル」は同社の名物だ。カップのふちに飾れる「ふちベアフル」も開発した。各地の店舗を訪れると、大小のぬいぐるみもいて、市販もしている。ネーミングはテディベアとフル(満たす=笑顔で満たされてほしいの思い)の造語だという。

後述するスターバックスにも「ベアリスタ」というキャラクターがあるが、こちらは熊のベアとバリスタ(コーヒー職人)の造語。不定期に発売されるグッズだ。



大阪城内の、スターバックス店内に飾られた「ベアリスタ」(2020年7月 筆者撮影)

グッズの発売年はスタバのほうが早いが、タリーズのベアは「もともと2003年のクリスマス時期に発売したコーヒー、ホリデーローストのパッケージデザインが由来です。暖炉の前にいるクマがかわいいと評判になり、その後にデザイン化しました」(同社)。

愛くるしくデザインされたクマと、主な支持層である若い女性も訪れるカフェは、相性がよいのだろう。

2013年から「鳥獣戯画」グッズも発売

タリーズには、国宝絵巻として知られる「鳥獣戯画」をデザインしたグッズもある。これも阿部氏を中心に企画開発したという。

「こちらは2013年に東京・東銀座の歌舞伎座のビルが新築され、当社の店舗が入ったのがきっかけです。この機会に、歌舞伎や日本の伝統に結びつく商品を考えた結果、手ぬぐいブランド『かまわぬ』とコラボ。それ以来、季節に合わせてデザインを変えた手ぬぐいを発売してきました。

鳥獣戯画はその中で最も人気の高いアイテムで、2019年7月にマグカップや風呂敷、がま口カードケースなども発売。40代を中心にご支持をいただいています」(同)

平安時代後期に鳥羽僧正(僧侶名は覚猷=かくゆう)によって描かれた「鳥獣人物戯画」は、日本で教育を受けた人なら、教科書や参考書で見たことがあるだろう。

欧米で人気のキャラクターの中には、日本人にはなじみにくいものがあるが、大手チェーンが国内の消費者に訴求する以上、こうした「親しみやすさ」の要素は欠かせない。

一方、スターバックスにはキャラクターとのコラボ商品が少ない。これは同社のロゴ「サイレン」(ギリシャ神話の2つの尾を持つ人魚)が目立つのもあるだろう。

「基本的には抽出器具やドリンクウェアといったコーヒー関連が中心で、飲食とオフィスなど周辺商品に絞っています。最近ではジャーナルブック(特製ノート)やエコバッグといった生活周りの商品も人気があります」

スターバックス コーヒー ジャパンの広報担当はこう説明し、続ける。

「2000年代はTシャツや音楽CDも手がけ、ベアリスタも頻繁に発売していました。その前はアメリカ本社開発の直輸入グッズで、やがて日本独自で開発するようになり、現在のようにアイテムを絞り込んだ――という流れになります」(同)

例えば、昨冬から実店舗とオンラインで販売するマグカップの中には、「マグアイコンズグリーン」(355ミリリットル、1500円+税)もある。これは招き猫や富士山、だるまなどのアイコンとサイレンが同居、サイレンもチームの一員のような存在だ。



スターバックスの象徴「サイレン」は、圧倒的な存在感だ(筆者撮影)

独自グッズを販売する店もある。2019年2月に開業し、東京の新名所となった「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」(東京都目黒区)で、ここの品ぞろえは独特だ。

「『圧倒的な空間』や『のめりこむようなコーヒー体験』を訴求し、独自のグッズも取りそろえています。例えばビームス創造研究所とコラボしたグッズもあります」(同)

店の来店者には観光客も多く、わざわざ訪れる場所の記念品としての役割も持つ。

コーヒーカップは「和モダン」が人気

昭和時代の喫茶店には、さまざまな役割があったが、少し特別な場所と位置づける店もあった。例えば首都圏で約90店を展開する「喫茶室ルノアール」は、当時「ロビー風喫茶」を掲げた。ホテルのロビーのような雰囲気の喫茶店、という意味だった。

個人店(個人経営の店)でも、カウンターの後ろに「ロイヤル コペンハーゲン」(デンマーク王室御用達)や「ウエッジウッド」(英国王室御用達)などの高級洋食器のカップをそろえ、マスターがコーヒーを淹れて、これらのカップで提供する店もあった。

いま、そうした上質感を訴求する店は激減した。コーヒーカップも洋食器よりも和食器が人気だ。タリーズもスターバックスも特別仕様で「和モダン」なカップを手がけている。

タリーズは毎年、「笠間マグ」と名づけ、笠間焼(茨城県笠間市)をイヤーカップとして販売する。「作家の手づくりで、温かみがあり、飲むときの豊かさも楽しめます。使い込むうちに雰囲気が変わる経年変化も味わいです」(阿部氏)。

高級洋食器には昔から、毎年デザインが変わる「クリスマスプレート」や「イヤープレート」があるが、その和食器版といえよう。

スターバックスには、「JIMOTO made series」(地元メイドシリーズ)という地域限定品がある。その地方の産業や素材を取り入れ、ごく限られた店舗で販売する商品だ。

その中には、日本で初めて作られたコーヒーカップを現代に復刻した「Mikawachi」(三川内焼。長崎県発祥)や、「マグ三唐草」(砥部焼。愛媛県発祥)などもある。アメリカで誕生したスタバが、こうした“ディスカバージャパン”にこだわるのも興味深い。



地元メイドシリーズ。左「Mikawachi」177ml 、\6,600+税、右「マグ三唐草」296ml 、\5,400+税(画像提供:スターバックス コーヒー ジャパン)

グッズの役割は「売り上げ」よりも「彩り」

経営の視点から見ると、カフェのグッズの利益率は低い。飲食がメインの業態なので、総売り上げに占めるグッズの割合も低く、タリーズの場合で数%だという。

それでも各社が取り組むのは、コーヒータイムを豊かにする「彩り」(いろどり)の意味もあるからだ。「選択と集中」型経営が重視されると、目をつけられそうな分野だが、潮流も変わりつつある。withコロナで定着した「おうちカフェ」だ。

筆者は、一連の「外出自粛」時期に行ったカフェの取り組みも調べているが、人気店の多くは、オンライン販売でコーヒー豆や関連器具が売れた。消費者は、なじみの店や興味のある店の商品を買うことで、(無意識のうちに)ブランドとつながろうとしたのだ。

盛夏になればコーヒー豆の売れ行きは落ちるだろうが、秋以降は戻るかもしれない。先の読めない閉塞感を自分なりに楽しもうとする時代性――。そう考えると、キャラクターのカップや和モダンのカップには、飲食時に寄り添ってくれる役割がありそうだ。