『インスティンクト』原作者、ダークヒーロー映画『シャドー』をリメイク！

犯罪捜査ドラマ『インスティンクト −異常犯罪捜査−』やサスペンスドラマ『暴走地区−ZOO−』の原作者で、それぞれのドラマの製作総指揮も務めるジェームズ・パターソン。ベストセラー作家である彼が、ダークヒーロー映画『シャドー』の原作を小説シリーズとして甦らせ、再び映像化することも検討していることが分かった。米Deadlineが報じている。

1994年の映画『シャドー』の原作は、1930年代に出版されたウォルター・B・ギブソンによるペーパーバック・シリーズ。映画では、1930年代のニューヨークを舞台に、悪を成敗する怪人シャドーことラモント・クランストンが、甦ったチンギス・カンの末裔、シワン・カーンと壮絶な闘いを繰り広げる。

James Patterson, Condé Nast Reviving The Shadow In New Original Book Series July 16, 2020