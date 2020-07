◆Perfume「映画館で音楽体験を」

◆Perfumeの「過去・現在・未来」を表現

【モデルプレス=2020/07/23】3人組テクノポップユニット・Perfumeの20年間に渡る全歴史を再構築したコンセプトライブ『Reframe 2019』が、劇場映画『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』として、9月4日より2週間限定で公開されることが発表。あわせて、予告編、ポスタービジュアルが解禁された。2020年9月、Perfume結成20年&メジャーデビュー15周年を迎えるアニバーサリーイヤーの締めくくりとして様々な企画を展開する「Perfume 15th&20th anniv with you all」が始動。新型コロナウイルス感染症の影響で、音楽ライブや音楽フェスティバルの延期や中止が相次ぎ、それらの実施が困難な現況において、「より安全な環境下にある映画館で音楽体験を楽しんでもらいたい」という想いから、劇場版タイトルが名付けられた。また、今作はPerfumeと幾多のライブを共にしてきた演出振付家・MIKIKO氏、真鍋大度氏を中心とするクリエイティブ集団・ライゾマティクスが、デジタル技術を駆使したアートな表現に挑戦。Perfumeのパフォーマンスが最大限に発揮される最も得意なスタイルのひとつで演出された作品である。さらに、Perfumeがこれまでに築き上げてきた歴史や様々なデータを分解、最先端テクノロジーを用いて新たな表現へと再構築するというコンセプトによって、Perfumeの「過去・現在・未来」を地続きで表現する壮大な試みを実現。アニバーサリーイヤーの締めくくりにふさわしい作品となっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】