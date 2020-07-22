AirPods 3が来年前半、AirPods Pro 2が来年後半に発売か?
台湾DigiTimesが、新型AirPods Pro（第2世代AirPods Pro）の生産には新たにベトナムのサプライヤーも加わるとしたレポートの中で、AirPods 3が2021年前半、第2世代AirPods Proが2021年後半に発売されるとの予想を伝えています。
新型AirPods Pro（第2世代AirPods Pro）
DigiTimesの2020年7月22日付け有料配信会員向けレポートによれば、第2世代AirPods Proの生産には新たにベトナムのInventec Appliancesが加わり、2021年後半に発売予定とのことです。
第2世代AirPods Proは新型センサーを搭載し、心拍数測定などのヘルスモニタリングが可能になると噂されています。
新型AirPods（第3世代AirPods）
第2世代AirPods Pro発売よりも早く、2021年前半には第3世代AirPodsが発売される可能性があるとMacRumorsが伝えています。第3世代AirPodsは、AirPods Proに似た筐体内部にシステム・イン・パッケージ（SiP）を搭載し、オーディオ機能が強化されると同メディアは予想しています。
Source:DigiTimes via MacRumors
Photo:Apple
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