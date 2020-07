2021年春頃の公開が予定されている映画『ARIA The CREPUSCOLO』より、本作で活躍する「オレンジぷらねっと」のメンバーが描かれたティザービジュアルと特報映像が解禁された。原作は、WEBマンガサイト「MAGCOMI(マグコミ)」にて、現在『あまんちゅ!』連載中の天野こずえが描いた未来形ヒーリングコミック『ARIA』。単行本累計460万部、関連書籍累計80万部が発行され、2005年に『ARIA The ANIMATION』としてテレビアニメ化。その後も続編、OVA、映画が製作され、原作コミックの雰囲気そのままの優しい世界で多くのファンを魅了した。そして、『ARIA The ANIMATION』放送から15年目を迎えるメモリアルイヤーに再び『ARIA』が映画化。天野こずえの完全新作描き下ろし原作漫画を元に、作中で新興水先案内店として営業する「オレンジぷらねっと」のメンバーを中心に描かれる。総監督・脚本を佐藤順一、監督を名取孝浩、キャラクターデザイン・総作画監督を伊東葉子、アニメーション制作をJ.C.STAFFが制作を担当。キャストはおなじみのメンバーに加え、アテナ役として佐藤利奈が新たに出演する。ティザービジュアルは、夕暮れの“希望の丘”を背景に、「オレンジぷらねっと」のメンバーを中心としたメインキャラクターが集合。灯里役の葉月絵理乃がナレーションを担当する特報映像では、ゆったりとしたピアノの旋律をバックに、ネオ・ヴェネツィアの街で生活する灯里らメインキャラクターたちの優しくて穏やかな日常が丁寧に描かれている。原作者の天野からは、「新たに生み出された『ARIA』がファンの皆様に元気や笑顔をお届けできて、ほんの少しでも不安な心の癒しや支えの一助になれたら嬉しいな…と心より願っております」と、ファンへのメッセージが到着。総監督・脚本の佐藤は「ずっとファンでいてくれた方も最近ファンになった方も、新作への期待の声は等しく私たちに勇気をくれます。未来は突然生まれるわけではなく、過去から今へ幾層にも積み上がった思いがあって初めて産声をあげる事ができるのだと改めて思います」とコメントした。アニメーション映画『ARIA The CREPUSCOLO』は2021年春頃公開。