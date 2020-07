『ウォーキング・デッド』『スタトレ』『The Boys　ザ・ボーイズ』...無料参加できるサンディエゴ・コミコン一覧

毎年7月に米カリフォルニア州サンディエゴを中心に開催されるポップカルチャーの祭典、サンディエゴ・コミコンが、今年は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響により、現地時間7月22日(水)から7月26日(日)にかけてバーチャル・イベントとして開催される。日本からもチケットなしで無料で参加できる、「Comic-Con@Home」と題された一大イベントのラインナップを、ドラマを中心にまとめてご紹介! ちょうど日本で4連休となるこの時期、気になるものだけでもチェックしてみては?(※日時はすべて現地時間)

ちなみに、ここでご紹介しているものはごく一部で、今回のラインナップはトータルで300を軽く超える。その詳細については、各日トップにあるスケジュール一覧からご確認を。ドラマ以外にも映画、コミックなど様々なジャンルで、世界初の情報がリリースされたり、ファンにはたまらない裏話が披露されたり、キャストたちの再会が実現したりするので、ぜひ楽しんでほしい。

なお、前夜祭的立ち位置である22日のスケジュールはこちら!





7月23日(木)

23日のスケジュール一覧はhttps://www.comic-con.org/cciathome/2020/thursday)





・10:00〜11:00

『スター・トレック』ユニバースのバーチャル・パネル

YouTube:https://youtu.be/JDGNY8EosSI

米CBS All Accessのドラマ『スター・トレック:ディスカバリー』と『スター・トレック:ピカード』、アニメシリーズ『Star Trek: Lower Decks(原題)』のキャストとスタッフが登場。パトリック・スチュワート、ソネクア・マーティン=グリーン、ミシェル・ヨー、アリソン・ピル、ジャック・クエイドといった各シリーズの主要キャストも名を連ねる。

・11:00〜12:00

『Solar Opposites(原題)』

YouTube:https://youtu.be/bQhfYSj4Lrg

アメリカの郊外に住むエイリアンたちを主人公にした米Huluの新作アニメシリーズ。声優を務めるトーマス・ミドルディッチ(『シリコンバレー』)、ショーン・ジャンブロン(『それいけ!ゴールドバーグ家』)らが登場。

・12:00〜13:00

『Truth Seekers(原題)』

YouTube:https://youtu.be/2GYiDEnX7gw

Amazonの新作ホラーコメディドラマ。サイモン・ペッグ(『ミッション:インポッシブル』)、ニック・フロスト(『バッドランド 〜最強の戦士〜』)らが登場。キャストやスタッフへのQ&Aコーナーも予定されている。

『Duncanville(原題)』

YouTube:https://youtu.be/P3_7BhUifz8

米FOXのアニメシリーズ。声優を務めるタイ・バーレル(『モダン・ファミリー』)、ラシダ・ジョーンズ(『セレステ∞ジェシー』)、人気ラッパーのウィズ・カリファらが登場し、シリーズの魅力を語る。

・13:00〜14:00

『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』

YouTube:https://youtu.be/5r9pQrN2Yg8

米HBOのダーク・ファンタジードラマ。ダフネ・キーン(『LOGAN/ローガン』)、ルース・ウィルソン(『アフェア 情事の行方』)、リン=マヌエル・ミランダ(『メリー・ポピンズ リターンズ』)、アンドリュー・スコット(『SHERLOCK/シャーロック』)らがバーチャルのパネルディスカッションに参加する。

『A Look Inside Marvel's 616(原題)』

YouTube:https://youtu.be/_dqPLYpDoNs

マーベル作品の魅力に迫る、Disney+(ディズニープラス)のドキュメンタリーシリーズ。監督を務めたポール・シェアー(『サイケな世界 〜スターが語る幻覚体験〜』)、ジリアン・ジェイコブス(『LOVE ラブ』)らが登場。

『Utopia(原題)』

YouTube:https://youtu.be/5v6D4TPfV9w

英国の同名ドラマ『ユートピア/UTOPIA』のアメリカ版リメイク。ジョン・キューザック(『セレンディピティ』)、レイン・ウィルソン(『ジ・オフィス』)、クリエイターのジリアン・フリン(『ゴーン・ガール』)らが登場し、Q&Aコーナーも用意されている。

・14:00〜15:00

『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』

YouTube:https://youtu.be/aXtiv76Y1ZQ

『ジ・オフィス』クリエイターが贈るAmazonのファンタジー・コメディドラマ。ロビー・アメル(『THE FLASH/フラッシュ』)、アンディ・アロー(『プロトタイプ・マナ 制御不能』)らが参加。

『Directors on Directing』

YouTube:https://youtu.be/4y69aamh0H0

米メディアColliderが主催する、監督たちが演出について語り合う企画で、ロバート・ロドリゲス(『シン・シティ』)、コリン・トレヴォロウ(『ジュラシック・ワールド』シリーズ)、ジョセフ・コシンスキー(『トップガン マーヴェリック』)が登場。

・15:00〜16:00

『The Boys ザ・ボーイズ』

YouTube:https://youtu.be/xOIqjCj-ADs

Amazonの異色スーパーヒーロードラマ。カール・アーバン(『スター・トレック』)、ジャック・クエイド(『ランペイジ 巨獣大乱闘』)、アントニー・スター(『Banshee/バンシー』)、チェイス・クロフォード(『ゴシップガール』)ら主要キャストが登場。

『Close Enough(原題)』

YouTube:https://youtu.be/KOnEv0-Uxrc

米HBO Maxのアニメシリーズ。声優として出演するジェイソン・マンツォーカス(『ジョン・ウィック:パラベラム』)、ガブリエル・ウォルシュ(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)らが登場。

『Superstore(原題)』

YouTube:https://youtu.be/1zb4FOvv5R8

米NBCの家電量販店を舞台にしたコメディドラマ。ベン・フェルドマン(『私はラブ・リーガル』)、マーク・マッキニー(『アウト・オブ・タウナーズ』)らが参加。

・16:00〜17:00

『ブラックリスト』

YouTube:https://youtu.be/5OiZI1aXOuI

米NBCの人気アクション・サスペンスドラマ。新型コロナウイルスの影響で撮影が行えない中、全シーズンのフィナーレを異例のアニメーションで製作したことについて、レスラー役のディエゴ・クラテンホフ、クーパー役のハリー・レニックスも参加してふり返る。

・17:00〜18:00

『LGBTQ Characters on Television: What's Next?』

YouTube:https://youtu.be/Xe86B_9TF2g

TVシリーズにおけるLGBTQキャラクターの未来を語る企画。ジェイミー・チャン(『ワンス・アポン・ア・タイム』)、アンソニー・ラップ(『スター・トレック:ディスカバリー』)、タチアナ・マズラニー(『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』)らがディスカッションに参加。





7月24日(金)

同日のスケジュール一覧はhttps://www.comic-con.org/cciathome/2020/friday)

・10:00〜11:00

『Charlize Theron: Evolution of a Badass』

YouTube:https://youtu.be/MeeH5s3U-bA

2003年の映画『モンスター』でアカデミー賞を受賞したシャーリーズ・セロンが、近年『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『ワイルド・スピード』シリーズなどでアクションを披露していることについて語る。

・11:00〜12:00

『ヴァイキング〜海の覇者たち〜』

YouTube:https://youtu.be/H0-3kuEmdMk

ヒストリー・チャンネルのアクションドラマ。ラグナル役のトラヴィス・フィメル、ロロ役のクライヴ・スタンデン、ラゲルサ役のキャサリン・ウィニックらがシリーズをふり返る。

・12:00〜13:00

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』

YouTube:https://youtu.be/g2MaJzMB6Yc

モーガン役のレニー・ジェームズ、アリシア役のアリシア・デブナム=ケアリー、ヴィクター役のコールマン・ドミンゴ、シリーズ総括役のスコット・M・ギンプルらが登場。

『Don't Look Deeper(原題)』

YouTube:https://youtu.be/M6bA0-FunAs

Quibiの新作SFドラマのドン・チードル(『アベンジャーズ』)、エミリー・モーティマー(『ニュースルーム』)、キャサリン・ハードウィック監督(『トワイライト〜初恋〜』)らが登場。

・13:00〜14:00

『ウォーキング・デッド』

YouTube:https://youtu.be/FDwoZKvV6q0

ダリル役のノーマン・リーダス、キャロル役のメリッサ・マクブライド、ニーガン役のジェフリー・ディーン・モーガン、マギー役のローレン・コーハンら主要キャストがショーランナーなどと一緒に登場。

・14:00〜15:00

『The Walking Dead: World Beyond(原題)』

YouTube:https://youtu.be/Jrq6UAMqiV4

今年スタート予定の『ウォーキング・デッド』スピンオフ第2弾。キャストのアリーヤ・ロイヤル(『レッドライン 〜悲しみの向こうに』)、アレクサ・マンスール(『レジデント 型破りな天才研修医』)、ニコ・トルトレッラ(『サバヨミ大作戦!』)らも登場。

『Brave Warriors』

YouTube:https://youtu.be/vz8NTvDj83M

米メディアEntertainment Weeklyの特別企画で、「現代のヒーロー」を演じるキャストたちと語り合う。ジョッコ・シムズ(『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』)、ヘンリー・イアン・キュージック(『The 100/ハンドレッド』)、マイケル・マンド(『ベター・コール・ソウル』)など。

・15:00〜16:00

『Helstrom(原題)』

YouTube:https://youtu.be/0RQYI1bRaqM

米Huluで始まるマーベルドラマ。キャストのトム・オースティン(『グレンチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』)、シドニー・レモン(『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』)、エリザベス・マーヴェル(『HOMELAND』)らが登場。

『The Capture(原題)』

YouTube:https://youtu.be/cFHNIzwE-6U

英BBCの犯罪ミステリードラマ。キャストのホリデイ・グレインジャー(『私立探偵ストライク』)、カラム・ターナー(『戦争と平和』)、ロン・パールマン(『サンズ・オブ・アナーキー』)、ファムケ・ヤンセン(『ブラックリスト リデンプション』)らが登場。

・16:00〜17:00

『Robert Kirkman at Home』

YouTube:https://youtu.be/EYDqH1zSayU

『ウォーキング・デッド』の原作者でありドラマの製作にも関わるロバート・カークマンとのQ&Aセッション。

・19:00〜20:00

『The 32nd Annual Will Eisner Comic Industry Awards』

1988年から始まり、今年32回目を数える、「コミック界のアカデミー賞」と言われるアイズナー賞。業界関係者を表彰する賞で、毎年サンディエゴ・コミコンで発表されている。





7月25日(土)

同日のスケジュール一覧はhttps://www.comic-con.org/cciathome/2020/saturday)

・11:00〜12:00

『シンプソンズ』

YouTube:https://youtu.be/knks1yv7RaU

言わずと知れたFOXの長寿アニメシリーズ。リサなどの声を担当するイヤードリー・スミスとプロデューサーたちが登場。

『The Art of Adapting Comics to the Screen: David S. Goyer Q&A』

YouTube:https://youtu.be/Hg15UXVh72U

DC(『ダークナイト』『コンスタンティン』)、マーベル(『ゴーストライダー』『ブレイド』)作品の映像化に何度も関わってきた敏腕クリエイターのデヴィッド・S・ゴイヤーが、そのキャリアをふり返るとともに、成功の秘訣を語る。

・12:00〜13:00

『フィニアスとファーブ』

YouTube:https://youtu.be/ASQ2Z8JkdFU

YouTube:

Disney+の人気アニメシリーズの映画化。声優のヴィンセント・マルテラ、アシュリー・ティスデールらも登場。

『コンスタンティン』

YouTube:https://youtu.be/O5ElexLAPQA

キアヌ・リーヴス主演映画が公開から15周年を迎えたことを記念し、キアヌとフランシス・ローレンス監督らが作品をふり返る。

・13:00〜14:00

『Guillermo del Toro and Scott Cooper on Antlers and Filmmaking』

YouTube:https://youtu.be/00OwS3M0Oy4

二人の監督、ギレルモ・デル・トロ(『シェイプ・オブ・ウォーター』『パシフィック・リム』『ヘルボーイ』)とスコット・クーパー(『クレイジー・ハート』『ブラック・スキャンダル』)が映画作りについて語り合う。

『The Right Stuff(原題)』

YouTube:https://youtu.be/iyudS7OPIJM

宇宙を目指した男たちの映画『ライトスタッフ』を元にしたナショナル・ジオグラフィックのドラマ版。パトリック・J・アダムス(『SUITS/スーツ』)、ジェイク・マクドーマン(ドラマ版『リミットレス』)、コリン・オドナヒュー(『ワンス・アポン・ア・タイム』)らが登場。

・14:00〜15:00

『フォー・オール・マンカインド』

YouTube:https://youtu.be/bnZjxBGr2fU

Apple TV+のSFドラマ。ジョエル・キナマン(『スーサイド・スクワッド』)、マイケル・ドーマン(『透明人間』)らが登場。

・15:00〜16:00

『ザ・オーダー 暗黒の世界』

YouTube:https://youtu.be/FRt8jbRQDbE

Netflixのホラーファンタジードラマ。ジャック役のジェイク・マンリーらが登場。

『Bill & Ted Face the Music(原題)』

YouTube:https://youtu.be/cgGNBPIk3q8

キアヌ・リーヴスが1980年代後半から1990年代初めにかけて主演した、カルト的人気を誇るおバカコメディ映画『ビルとテッドの大冒険』『ビルとテッドの地獄旅行』に続くシリーズ最新作。テッド役のキアヌとビル役のアレックス・ウィンターらが登場。

・16:00〜17:00

『Stumptown(原題)』

YouTube:https://youtu.be/JxOOPXefj_o

米ABCの犯罪捜査ドラマ。コビー・スマルダーズ(『アベンジャーズ』)、ジェイク・ジョンソン(『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』)らが登場。

・17:00〜18:00

『What We Do In The Shadows(原題)』

YouTube:https://youtu.be/A-bBCUlPHyw

ヴァンパイアが現代社会でお気楽に暮らすさまを描き、タイカ・ワイティティの出世作となったコメディ映画『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』のドラマ版。元名子役ハーレイ・ジョエル・オスメント(『シックス・センス』)による司会のもと、マット・ベリー(『スノーホワイト』)、ケイヴァン・ノヴァク(『パディントン』)らが登場。

・18:00〜19:00

『ノスフェラトゥ』

YouTube:https://youtu.be/gUA5wRn1tz4

スティーヴン・キングの息子ジョー・ヒルが手掛けたホラーファンタジードラマ。ヒルとクリエイターのジェイミー・オブライエン、チャーリー・マンクス役のザッカリー・クイントがディスカッションを行う。





7月26日(日)

同日のスケジュール一覧は https://www.comic-con.org/cciathome/2020/sunday)

・10:00〜11:00

『First 'TMNT' Film 30th Anniversary』

YouTube:https://youtu.be/TF28DuRmAbk

1990年に公開された『ミュータント・タートルズ』の30周年を記念し、プロデューサーと脚本家が作品をふり返る。

・11:00〜12:00

『Next(原題)』

YouTube:https://youtu.be/ELqvyONmkow

AIの暴走を描く米FOXのSFサスペンスドラマ。ジョン・スラッテリー(『MAD MEN マッドメン』)、フェルナンダ・アンドラーデ(『HERE AND NOW 〜家族のカタチ〜』)らが登場。

・13:00〜14:00

『それいけ!ゴールドバーグ家』

YouTube:https://youtu.be/DgmFibqQFuo

米ABCのファミリードラマ。ビバリー役のウェンディ・マクレンドン=コーヴィ、アダム役のショーン・ジャンブロンらが登場。

・14:00〜15:00

『A Conversation with Nathan Fillion』

YouTube:https://youtu.be/DgmFibqQFuo

『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』で知られるネイサン・フィリオンがこれまでのキャリアをふり返る。ゲストとして、『ファイヤーフライ 宇宙大戦争』で組んだクリエイターのジョス・ウェドンや共演者のジーナ・トーレス、『キャッスル』で共演したモリー・クイン、シーマス・デヴァー、ジョン・ウエルタスらも登場。

