スパイサスペンスドラマ『コンドル』シーズン2が日本初放送

ロバート・レッドフォードが主演した1975年のスパイ映画『コンドル』とその原作となった小説「コンドルの六日間」をドラマ化した『コンドル』。本国で放送中のシーズン2が、早くもWOWOWプライムにて日本初放送となる。



本作は、名優ジェレミー・アイアンズを父に持つマックス・アイアンズ(『アガサ・クリスティー ねじれた家』)が主演を務め、登場人物全員が怪しく、誰が味方か敵か分からないミステリーとしても楽しめる極上のスパイサスペンスドラマ。

シーズン1では、CIAのフロント組織で分析官として働いていたジョー(マックス)は、ある陰謀に巻き込まれ逃亡者となり、真相を暴くため、身を潔白するために奔走する。

新シーズンでは、CIA内に潜む二重スパイの正体を追う。ジョーはCIAとの関係を絶ち、アメリカを離れヨーロッパを転々としていた。ある日彼の前に、ロシア対外情報庁の大佐だという男が現われ、再びCIAの情報戦とスパイ同士の駆け引きに巻き込まれることに...。そして、謀略と裏切りの渦中へと足を踏み入れていく。

ジョー役のマックスをはじめ、レウエル・アボット役のボブ・バラバン(『ザ・ポリティシャン』)、メイ・バーバー役のクリステン・ヘイガー(『CSI:マイアミ』)がシーズン1から引き続き出演。

シーズン2から新キャストとして、エリック・ジョンソン(『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)、トビー・レナード・ムーア(『ビリオンズ』)、アレクセイ・ボンダール(『96時間 ザ・シリーズ』)、コンスタンス・ジマー(『エージェント・オブ・シールド』)、ジョナサン・ケルズ・フィリップス(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』)、イシドラ・ゴレシュテル(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、ローズ・ロリンズ(『Lの世界』)らが登場する。

『コンドル2 〜裏切りの諜報〜』放送情報

WOWOWプライムにて(全10話)

9月12日(土)、19日(土)13:00〜[字幕版]

※第1話無料放送

<関連番組>

第1話先行無料放送 9月6日(日)[字幕版]

<関連特集>

シーズン1 一挙放送『コンドル〜狙われたCIA分析官〜』(全10話)

9月8日(火)放送[字幕版]

(海外ドラマNAVI)

Photo:『コンドル2 〜裏切りの諜報〜』(c) 2020 MGM Television Entertainment Inc. And Skydance Television, LLC. All Rights Reserved.