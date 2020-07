ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、日本国内のPlayStation Store(PS Store)にて、本日2020年7月22日(水)〜8月18日(火)の期間限定で、PS4やPS3、PS Vitaの対象タイトルが最大80%オフで購入できる「Summer Sale」を開催する。セールは第1弾と第2弾の2つに分かれており、内容は変更される予定だ。





Summer Sale 第1弾:2020年7月22日(水)〜8月4日(火)

Summer Sale 第2弾:2020年8月5日(水)〜8月18日(火)

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なります。



https://store.playstation.com/ja-jp/home/games

PS Store「Summer Sale」第一弾対象タイトル(一部)



「ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-5」

・発売元:(株)スクウェア・エニックス

・セール対象期間:7月22日(水)〜8月4日(火)

・フォーマット:PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:5,280円(税込) ⇒ セール割引後価格 3,696円(税込)(30%OFF)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA03590_00-01DQXALLINONE5TH

(C)2012-2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C)SUGIYAMA KOBO (R)SUGIYAMA KOBO



「モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション」

・発売元:(株)カプコン

・セール対象期間:7月22日(水)〜8月4日(火)

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:7,119円(税込) ⇒ セール割引後価格 3,559円(税込) (50%OFF)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA06027_00-ICEBORNME0000000

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.



「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

・発売元:(株)アトラス

・セール対象期間:7月22日(水)〜8月4日(火)

・フォーマット:PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:9,680円(税込) ⇒ セール割引後価格6,969円(税込) (28%OFF)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-CUSA08644_00-PERSONA5THEROYAL

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.



「DEATH STRANDING」

・発売元:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・セール対象期間:7月22日(水)〜8月4日(火)

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:7,590円(税込) ⇒ セール割引後価格3,036円(税込) (60%OFF)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-CUSA12612_00-DEATHSTRAND00001

(C)2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.



「DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION」

・発売元:(株)フロム・ソフトウェア

・セール対象期間:7月22日(水)〜8月4日(火)

・フォーマット:PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:5,940円(税込) ⇒ セール割引後価格3,861円(税込) (35%OFF)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-CUSA07339_00-DARKSOULS3BST000

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2017 FromSoftware, Inc.



https://store.playstation.com/ja-jp/home/games

PlayStation Videoも最大82%OFFセール実施中!



また、PS Videoでは、1度購入すれば何度も観られるデジタルセル版と気軽に楽しむレンタル版が最大82%OFFとなるセールを8月19日(水)まで実施中。3DCG満載な爽快SFアクション「アリータ:バトル・エンジェル」や、夏を感じるDCシリーズ「アクアマン」、大人気のマーベルシリーズからは「X-MEN:ダーク・フェニックス」や「デッドプール2」など、ゲームファンや映画好きにはたまらないラインアップを安価で見られるチャンスだ。



