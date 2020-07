イッキ見必至！ミステリードラマおすすめ6選　王道の名作『刑事コロンボ』等から新たな日本上陸作まで

自粛明けが怪しい雲行きとなっている昨今。おうち時間がまだまだ増えそうなこの時期、不動の人気ジャンル・ミステリードラマのイッキ見をして過ごすのはいかが? 様々なテーマのミステリーを多く配信するU-NEXTで人気の作品をそろえてご紹介。独占配信作品から、見放題はU-NEXTだけという作品も多数。ぜひチェックしてみてほしい。

『刑事コロンボ』

ロサンゼルス市警殺人課の警部補コロンボは、よれよれのレインコートにボサボサ頭のしがない刑事。彼は軽妙なトーク術としつこさを武器に、いくつもの難事件を解決へと導く。1968年から2003年まで続いた名作刑事ドラマ。コロンボを演じるピーター・フォークの絶妙な演技が功を奏し、のちのTVドラマにおける刑事像を変えた作品としても知られる。豪華なゲスト俳優陣が出演したり、スピルバーグなどの巨匠が監督したエピソードなど、神回も多い。現在NHK BSプレミアムで毎週放送中だが、U-NEXTでも見放題で配信中。イッキ見や、エピソードを選んで観るのもおすすめだ。

『X-ファイル』

アメリカ連邦捜査局に極秘に保管されているXファイルと呼ばれる未解決事件ファイル。ダナ・スカリー捜査官と「スプーキー(変人)」と揶揄されるフォックス・モルダー捜査官は反発しあいつつも協力し、UFOなど科学では説明の付かない数々の超常現象的な難事件解決に奮闘していく。基本的には、毎回ひとつの事件に取り組むという1話完結型の展開で進む。モルダーとスカリーの対照的なコンビが、対立しながらも徐々に信頼し合っていく経緯が魅力。数々の豪華なゲスト出演者や、巨額の予算を掛けたハイクオリティ映像にも注目だ。驚異的な人気を誇ったSFジャンルの先駆者と言える同作は、全シーズンにおいて必見。U-NEXTでファイナルシーズンまで見放題で配信中。

『シカゴ P.D.』

全米有数の犯罪都市シカゴを舞台に、この街に身を捧げるシカゴ警察21分署特捜班の活躍を描く。『シカゴ・ファイア』で強烈な印象を残したハンク・ボイトが特捜班の中心となり、シカゴの街で巻き起こる凶悪犯罪に立ち向かっていく。刑事ドラマもとい犯罪捜査ドラマは数多く存在するが、そのどれとも一線を画す存在なのが本作。『LAW & ORDER』シリーズのディック・ウルフが製作しているだけに、やはり圧倒的リアリズムが目を引く。また、事件解決のためなら手段をいとわない悪徳刑事を主人公に据えるところもこれまでの刑事ドラマと違っており、一味違った新鮮さを味わえる。U-NEXTで新たにシーズン5が追加され、シーズン4までは見放題で視聴可能。

『ハンニバル』

トマス・ハリスの小説「レッド・ドラゴン」にインスパイアされた本作は、天才精神科医ハンニバル・レクターを中心に展開するオリジナルのサイコ・サスペンスドラマ。「レッド・ドラゴン」の3年前を設定に物語が始まるシーズン1では、レクター博士が犯罪捜査への協力を装い、天才犯罪プロファイラーのグレアムを精神的に追い詰めていく。映画『羊たちの沈黙』などで知られる、人食い殺人鬼ハンニバル・レクター博士が主人公のドラマ『ハンニバル』。本作でハンニバルを演じるのは、デンマーク出身"北欧の至宝"とも称される実力派俳優マッツ・ミケルセン。異常なほど潔癖で凶悪な犯罪者であることすら感じさせない彼を見事に演じている。U-NEXTにてシーズン3までを見放題配信中。

『FRINGE/フリンジ』

ボストン国際空港に自動着陸した機内で、乗員・乗客全員の肉体が溶け落ち骨だけになっていたという事件が発生。FBI捜査官のオリビアが捜査捜査を進めていくと、ビショップ博士というフリンジ・サイエンス(非主流科学)の天才博士の名が浮き上がる。オリビアは疎遠になっていた博士の息子、IQ190の天才ピーターに協力を頼み、事件を追う。そして、死のフライトで起きたことが、さらに巨大で衝撃的な真実の氷山の一角に過ぎないと知るのだった...。J.J.エイブラムスが送るサイエンス・ミステリーで、製作費は第1話だけでも何と1000万ドル(約10億円)を投入、その映像はド迫力だ。SFをベースにしているとはいえ深みのある脚本やセリフの一つ一つが心にずしっと来るヒューマンドラマでもある。現在U-NEXTでファイナルシーズンまで見放題配信中。

『マニフェスト 828便の謎』

ジャマイカを飛び立ったNY行きモンテゴ航空828便は、突然発生した乱気流に巻き込まれ、機体は激しく揺れるが無事に着陸。しかし、空港に降り立った乗員乗客たちは、5年半以上の月日が経ったことを告げられる...。巻き込まれた乱気流は超自然現象だったのか? それとも、人工的な陰謀が隠されているのか? 空白の5年半の間、乗員乗客たちには何が起きたのか――。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのロバート・ゼメキスが手掛け、2018年アメリカ新作ドラマ視聴率ナンバー1を記録。『LOST』や『4400 未知からの生還者』のような次々と驚きの展開が待ち受けるSFミステリーだ。現在シーズン1がU-NEXTで独占・見放題で配信中。

