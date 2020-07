天野こずえのコミック「ARIA」をもとにしたテレビアニメの放送開始15周年記念作品となる完全新作アニメーション映画『ARIA The CREPUSCOLO』が、2021年の春ごろ公開予定であることが発表された。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が公開された。

2005年に「ARIA The ANIMATION」としてアニメ化。続けて「The NATURAL」(2006)、「The OVA 〜ARIETTA〜」(2007)、「The ORIGINATION」(2008)、そして2015年には劇場版『ARIA The AVVENIRE』が公開され、原作コミックの雰囲気そのままの優しい世界が多くのファンを魅了してきた人気シリーズ。

新作『ARIA The CREPUSCOLO』では、天野の描き下ろし原作漫画を元に、オレンジぷらねっとのメンバーを中心にした物語が描かれる。制作には総監督・脚本:佐藤順一、監督:名取孝浩、アニメーション制作: J.C.STAFF(「あまんちゅ!」)が集結。声優は、アリス・キャロル役を広橋涼、アテナ・グローリィ役を佐藤利奈、アーニャ・ドストエフスカヤ役を茅野愛衣が務める。

ティザービジュアルはオレンジぷらねっとが中心となり、メインキャラクターが集合した特別なイラスト。特報映像では灯里役の葉月絵理乃がナレーションを務め、ネオ・ヴェネツィアで生活をする灯里をはじめとしたキャラクターたちの優しくて穏やかな日常が切り取られている。

この発表にあわせ、原作の天野は「ファンの皆様の声援に支え続けられて今回もこのような望外の幸せな機会をいただけましたこと、本当に本当にありがとうございます。ほんの少しでも不安な心の癒しや支えの一助になれたら嬉しいな……と心より願っております」とコメント。佐藤総監督は「『ARIA The ANIMATION』から数えたら15年、ずっとファンでいてくれた方も最近ファンになった方も、新作への期待の声は等しく私たちに勇気をくれます。未来は突然生まれるわけではなく、過去から今へ幾層にも積み上がった思いがあって初めて産声をあげることができるのだと改めて思います」と思いを寄せた。(編集部・小山美咲)

原作:天野こずえコメント

テレビアニメ放送15周年という区切りにまたしても映画化のお話をいただきました。

ファンの皆様の声援に支え続けられて今回もこのような望外の幸せな機会をいただけましたこと、本当に本当にありがとうございます。

図らずも今回の映画化発表は、企画が正式に決まって原作となる漫画作業に着手した頃には

まったく想像すらできなかった過酷な世界の現状と時期が重なりました。

何か大きな見えざる力……流れに動かされて現在に至ったのかなと思わざるを得ません。

新たに生み出された『ARIA』がファンの皆様に元気や笑顔をお届けできて、ほんの少しでも不安な心の癒しや支えの一助になれたら嬉しいな…と心より願っております。

総監督・脚本:佐藤順一コメント

『ARIA』を支えてくれているファンの方達の熱い想いが、5年前『ARIA The AVVENIRE』という形で実りました。

そしてそこで生まれた願いの種が、2020年に新作『ARIA The CREPUSCOLO』という形で結実します。

「ARIA The ANIMATION」から数えたら15年、ずっとファンでいてくれた方も最近ファンになった方も、新作への期待の声は等しく私たちに勇気をくれます。

未来は突然生まれるわけではなく、過去から今へ幾層にも積み上がった思いがあって初めて産声をあげることができるのだと改めて思います。

今回、 思いを一つにする新しい仲間も加わり、ネオ・ヴェネツィアの新しい時間が動きだします。

さあ、新しい明日へと共にこぎ出しましょう。