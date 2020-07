『The Boys　ザ・ボーイズ』あの人の主演ドラマ、Appleでリメイク決定！

Amazonの異色のスーパーヒーロードラマ『The Boys ザ・ボーイズ』でフレンチーを演じるトメル・カポンがかつて主演したイスラエルのドラマ、『ヒーローが飛び立つとき』が、Apple TV+でリメイクされることが分かった。米Deadlineが報じている。

『ヒーローが飛び立つとき』で中心となるのは、戦争から帰還して社会への復帰を目指す主人公アヴィヴ(トメル・カポン)と元戦友たち。帰郷後に疎遠になっていた彼ら4人が、アヴィヴの死んだはずの元恋人が南米で目撃されたことをきっかけに再会し、南米で捜索を開始するうちに驚愕の事実を知ることになる...というストーリーだ。

Apple Orders Straight-To-Series Remake Of Israeli Drama 'When Heroes Fly' From 'The Hurt Locker's Mark Boal July 16, 2020