北村匠海が主演し、山本舞香、伊藤健太郎が共演する映画「とんかつDJアゲ太郎」の新公開日が、10月30日に決定。さらに、主題歌は世界的アーティストであるブルーノ・マーズの「ラナウェイ・ベイビー」となり、そのほか全67曲の楽曲が本編を盛り上げる。あわせて、予告編(https://youtu.be/W7lSi0Zwymk)と新ポスターもお披露目された。

イーピャオ氏が原案、小山ゆうじろう氏が漫画を手掛け、「少年ジャンプ+」に連載されたウェブコミックが原作。老舗とんかつ屋の跡取り息子がクラブミュージックに魅了され、“とんかつ”も“フロア”もアゲられる男「とんかつDJアゲ太郎」を目指す姿を描く。

二宮健監督(「チワワちゃん」)がメガホンをとる実写映画版で、北村はお調子者の主人公・アゲ太郎を演じる。山本はアゲ太郎が思いを寄せる見習いスタイリスト・苑子、伊藤はIT企業社長で人気DJでもある屋敷、伊勢谷友介がアゲ太郎の師匠となるDJオイリーこと尾入伊織に扮した。また新たに、パパイヤ鈴木、伊藤沙莉、内田朝陽、山谷花純、斉藤陽一郎が共演していることが明らかになった。

グラミー賞の累計受賞歴11回を誇るマーズによる主題歌「ラナウェイ・ベイビー」は、ファーストアルバム「ドゥー・ワップス&フーリガンズ」に収録されているアップテンポナンバー。そんな豪華な主題歌を皮切りに、劇中では「Sugar」(Maroon5)、「D.A.N.C.E.」(Justice)、「Star Guitar」(The Chemical Brothers)など往年の名曲から新曲まで、全67曲が登場。そのほか、「Heaven Is A Place On Earth」「My Sharona」「Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)」「Ghetto Kraviz」「I Believe In Miracles」「Funky 4 U」「Higher」「Apache」などがラインナップされている。

予告編では、「さえない・もてない・やる気ない」アゲ太郎の、とんかつとDJに共通点を見出した“世紀の大発見”がコミカルに映し出される。フワちゃんやDJ KOOが登場し、とんかつの被り物&レコードを身につけ全身タイツ姿で踊るアゲ太郎など、気になる要素が満載。憧れの女子・苑子のハートを射止めるため、「アゲてやるぜ、とんかつビートを!」と奮起する姿に、新感覚の“とんかつ×DJ映画”への期待が高まる映像となった。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、公開が延期されていた本作。北村は「公開が遂に近づいてきました。とんかつDJアゲ太郎! おバカで真っ直ぐなアゲ太郎を筆頭に癖の強いキャラクターが皆様を笑顔にしてくれると思います。楽しみにしていてください!」と喜びを語った。

「とんかつDJアゲ太郎」は、10月30日から全国公開。