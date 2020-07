ビヨンセが脚本・監督・製作総指揮を務めたビジュアル・アルバム『ブラック・イズ・キング』(ディズニー公式動画配信サービスDisney+にて7月31日より世界同時配信、国内では同日16時より配信予定)より、最新トレーラーとポスタービジュアルが解禁された。本作は、ビヨンセが昨年リリースしたアルバム『ライオン・キング:ザ・ギフト』の音楽をベースに、アルバムに関わったアーティストたちやスペシャルゲストも参加し、黒人の歴史、体験を世界に届ける、まさに伝記と呼べる長編ストーリー。2019年の世界的大ヒット作となった映画『ライオン・キング』の全米公開1周年を記念し、本来の自分自身を追い求める現代の若者たちに、そのストーリーの教訓を伝える作品となっている。Disney+の世界配信と同時に、M‐NetとCanal+ Afriqueを通じてアフリカ大陸にも配信される。1年の歳月をかけて製作され、エマニュエル・アジェイ(映画『Shahmaran』)、ブリッツ・バザウレ(『コジョーの埋葬』)、ピエール・ディバッシャー(ビヨンセの「Mine」「Ghost」のミュージック・ビデオ)、ジェン・ナルー(映画『BLACK TO TECHNO』)、イブラ・エイク(チャイルディッシュ・ガンビーノの「This is America」ミュージック・ビデオのクリエイティブ・ディレクター&プロデューサー)、Dikayl Rimmasch(映画『CACHAO,UNO MAS』)、Jake Nava(「Crazy in Love」「Single Ladies」「Partition」のミュージック・ビデオ)といった監督陣に加え、ビヨンセの長年の協力者であるKwasi Fordjourも製作に加わっている。ニューヨークから始まり、ロサンゼルス、南アフリカ、西アフリカ、ロンドン、そしてベルギーと、さまざまな場所で撮影され、その美しい人々や風景をカメラに収めている。それらすべての地域からキャストや俳優、ダンサーたちが登場、本作の絵やパフォーマンスに花を添えている。解禁されたトレーラーにはスペシャルゲストも登場。モデルのAweng Ade‐ChuolとAdut Akech、スーパーモデルのナオミ・キャンベルとティナ・ノウルズ・ローソン、そして作家でもありアカデミー賞受賞俳優でもあるルピタ・ニョンゴ、シンガーのケリー・ローランド、ファレル・ウィリアムス、そしてジェイ・Z。その他、『ライオン・キング:ザ・ギフト』に参加した多くのアーティストも登場する。本作には「Already」「Brown Skin Girl」「Mood 4 Eva」「My Power」の4曲が挿入されており、その一部は今回の最新トレーラーにも収録されている。なお、本作は歌唱シーンでは英語音声のみとなり、歌の間のせりふ部分のみ日本語字幕が付く。ビジュアル・アルバム『ブラック・イズ・キング』は、ディズニー公式動画配信サービスDisney+にて7月31日より世界同時配信、国内では同日16時より配信予定。