『ウォーキング・デッド』シーズン11にいよいよあのキャラクターが登場？

大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』のシーズン11に出演するキャスティングが発表され、それがシーズン10に登場していたあるキャラクターに関連しているのではないかと話題になっている。米Deadlineが報じた。

今回出演することが決まったのは、Netflixオリジナルドラマ『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』のクロリンダ役や米NBCの医療ドラマ『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』の広報イーヴィー役で知られるマーゴット・ビンガム。実はマーゴットはすでに『ウォーキング・デッド』シーズン10に出演しているが、この時は第6話「秘密の任務」と第11話「夜明けの明星」の2話に、ユージーンが無線で連絡を取り合っているチャールストンのステファニーとして声だけの参加だった。

'The Walking Dead' Adds Margot Bingham To Season 11 Cast; Actress Had Played Mysterious Stephanie On AMC Series July 20, 2020