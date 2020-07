銀行に強盗が押し入ったというニュースはあるが、海外では10歳の少年が銀行で盗みを働く事件が起きた。インド・マディヤ・プラデーシュ州で、10歳の少年が銀行で盗みを働き、100万ルピー(約142万円)を持ち去って行ったと、海外ニュースサイト『Storypick』と『Times of India』が7月16日までに報じた。 >>銀行のガラスに気づかずぶつかった女性、出血多量で死亡 ガラスの質にも疑問の声<< ​​​報道によると、とある日の午前11時頃、少年は一人で同州にある銀行を訪れたという。銀行を訪れると、少年は銀行員と客がやりとりをする窓口のカウンターをくぐり抜け、銀行員がいる側に入った。少年は、銀行員がいる側に足を踏み入れた後、窓口カウンターの銀行側の机に、むき出しのまま置かれていた金の札束を、持っていた袋に入れ、その場を去った。少年がカウンターをくぐり抜けてから金を盗むまでの所要時間は約30秒だったそうだ。銀行員は、少年の背がカウンターより低かったため、少年がいることに誰一人と気がつかず、銀行員の誰もが少年が盗みを働いていることを知らなかったという。少年が銀行の出口に向かう時、なんらかの理由で少年が金を盗んだことを知った警備員が警報機を鳴らした。少年は出口から出て走り始めたが、警備員によって拘束され、その後、警察に身柄を引き渡されている。警察によると、銀行の監視カメラには、少年が盗みを働いている間、少年を見張っていた20代の男が映っており、この男からも事情を聞いているという。警察は、ギャンググループが少年を使って盗みを働いたと見て、さらに詳しく捜査するそうだ。このニュースが世界に広がると、ネット上では「わずか10 歳で盗みをするなんて少年の将来が心配になる」「10歳はまだ物事が分かっていない時期。盗みは悪いことではないという教育をされてきたのかも。気の毒」「銀行で、机にお金が剥き出しで置かれているのはいずれにせよ良くない。インドではよくあることなのか」「いくら背が小さいからといって、銀行員の誰もが犯行を見ていないものなのか。カウンターをくぐり抜けられるのもおかしいし、銀行員の危機感も低い」などの声が挙がっていた。海外ニュースサイト『Hindustan Times』によると、インドではギャンググループが幼い少年少女を使い、盗みを働く事件が多いそうだ。ギャンググループは少年少女に銀行で金を盗む方法や結婚式場で金品を盗む方法などを教え、少年少女は指示された通りに実行する。少年少女は逮捕されたとしても、ギャンググループの存在を口にしないように訓練されており、実際、逮捕されるもギャンググループについて言及する少年少女は少ない。海外ニュースサイト『The Times Now』は、少年少女は盗みを働く際に役立つ可能性も考えて英語を教えられるため、英語が堪能な少年少女も多いと明かしている。さらに、少年少女は両親からギャンググループの元へ送られるケースがほとんどだと、海外ニュースサイト『Hindustan Times』は伝えている。親がギャングと契約をし、子供をギャンググループに預ける代わりに、親はギャンググループから金銭を得る。子供は一定期間、親元から離れて訓練を受け、その後、親元へ戻り、犯行を実行する際に呼び戻されることが多い。親がギャンググループから受け取る額は、子供が犯す罪の度合いによって異なるが、おおよそ年間で20万ルピー(約28万円)から50万ルピー(約71万円)だという。インドでは、ギャンググループによって子供が罪を犯すケースが珍しくないようだ。記事内の引用について「10-YO Robs MP Bank, Steals ₹10 Lakh In Less Than 30 Seconds, Watch Video」(Storypick)よりhttps://www.storypick.com/boy-robs-bank/「Madhya Pradesh: 10-year-old boy steals Rs 10 lakh from bank in just 30 seconds」(Times of India)よりhttps://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/madhya-pradesh-10-year-old-boy-steals-rs-10-lakh-from-bank-in-just-30-seconds/articleshow/76970787.cms「Children’s robber gang hard nut to crack: Police」(Hindustan Times)よりhttps://www.hindustantimes.com/mumbai/children-s-robber-gang-hard-nut-to-crack-police/story-ec0K2oNyTSt3hKN2DukqxM.html「In 30-second long theft, 10-year-old boy walks out with Rs 10 lakh from bank」(The Times Now)よりhttps://www.timesnownews.com/mirror-now/crime/article/in-30-second-long-theft-10-year-old-boy-walks-out-with-rs-10-lakh-from-bank/622191「Rent a thief: Delhi wedding robbery gangs go to this MP village to recruit kids」(Hindustan Times)よりhttps://www.hindustantimes.com/delhi-news/rent-a-thief-delhi-s-wedding-robbery-gangs-go-to-this-mp-village-to-recruit-children/story-mKPBsbcfLHq8n0RwYOsMEP.html