2020年9月、Perfume結成20年&メジャーデビュー15周年を迎えるAnniversary Yearの締め括りとして様々な企画を展開する、「Perfume 15th&20th anniv with you all」が始動する。

昨年アメリカ最大の野外音楽フェスティバル「The Coachella Valley Music and Arts Festival 2019」に J-POP 女性グループとしては初めての出演を果たすなど、その唯一無二のパフォーマンスで国内外問わず多くの観客を魅了し、今もなお進化し続けているPerfume。

今年9月、その締め括りとなる企画が様々に展開。その第一弾企画「Perfume 15th&20th anniv with you all 」Vol.1として、既報の9月2日(水)にリリースされるライブBlu-ray / DVD「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed”in Dome」に加えて、20年間に渡る全歴史を再構築したコンセプトライブ『Reframe 2019』が、劇場映画『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』として9月4日(金)より2週間限定で劇場公開される。

本作品は、Perfumeと幾多のライブを共にしてきた演出振付家・MIKIKO、真鍋大度を中心とするクリエイティブ集団・ライゾマティクスが、デジタル技術を駆使したアートな表現に挑戦。Perfumeのパフォーマンスが最大限に発揮される最も得意なスタイルのひとつで演出された作品だ。

新型コロナウイルス感染症の影響で、音楽ライブや音楽フェスティバルの延期や中止が相次ぎ、それらの実施が困難な現況において、「より安全な環境下にある映画館で音楽体験を楽しんでもらいたい」という想いから、劇場版タイトルが『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』と名付けられた。

映画『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』は9月4日(金)より2週間限定公開

(C)2020“Reframe THEATER EXPERIENCE with you”Film Partners.

