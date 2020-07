著名リーカーの有没有搞措(@L0vetodream)氏が自身の夢の中の話とし、「製品の出荷準備が出来ている」とTwitterに投稿しています。具体的な製品名には言及していませんが、AppleTrackは、新型iMacの可能性が高いと予想しています。

in my dream some products are ready to ship

— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020