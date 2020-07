マーベル・スタジオが製作する実写ドラマシリーズ「ホークアイ(原題) / hawkeye」の監督に、女性監督ユニットのバート&バーティと、リス・トーマスが就任したと The Hollywood Reporter が独占で報じた。

動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」向けに製作される本作は、『アベンジャーズ』シリーズなどで活躍する弓の名手ホークアイ/クリント・バートン(ジェレミー・レナー)が主人公のドラマシリーズ。クリントから彼の若き弟子ケイト・ビショップに“ホークアイ”の名が継承される予定で、ケイト役に『バンブルビー』のヘイリー・スタインフェルドが出演交渉中だと報じられている。

監督に就任したバート&バーティは、アンバー・テンプルモア=フィンレイソンとケイティ・エルウッドで結成されたユニット。Amazon Prime Video で配信中の青春コメディー『トゥループ・ゼロ〜夜空に恋したガールスカウト〜』や、ニコラス・ホルト&エル・ファニング共演の「ザ・グレイト(原題) / The Great」などを手掛ける実力派である。

また、同じく監督を務めるリス・トーマスも『スタテン・アイランド・サマー』『ジョン・ムレイニーとサックランチキッズ』といったコメディー作品を得意としている。この二組以外にも、メガホンを取る監督がいるのかは不明だ。

「Disney+」配信のドラマシリーズはこの他、「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題) / The Falcon and The Winter Soldier」「ワンダヴィジョン(原題) / WandaVision」「ロキ(原題) / Loki」などが待機中。新型コロナウイルスの影響で、いずれも製作に遅れが生じている。(編集部・倉本拓弥)