【今週スタートの海外ドラマ】『主任警部モース』前日譚＆スピンオフドラマをまとめてチェック！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(7月20日〜)は、新エピソードが日本上陸の英国ミステリー他、新作ドラマが目白押し。お見逃しなく!

7月20日(月)から7月26日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■7月20日(月)

■24:00〜『Mother/マザー』(LaLa TV)

2010年に放送され、社会現象を巻き起こした松雪泰子×芦田愛菜出演の社会派サスペンスドラマのトルコ版。実の母親に捨てられた悲しい過去を持つ女性と、母親とその恋人から虐待を受ける幼い子どもの逃避行を描く。オリジナルとは異なる衝撃のラストシーンにも注目。レギュラー放送スタート。





■『アシュリー・ガルシア 〜恋する天才少女〜』パート2(Netfix)

ロボット開発の仕事に就くために、母親のもとを離れ、カリフォルニアに越してきた15才の科学者アシュリー・ガルシア。彼女の心は、新しい場所と未知の世界への不安と期待でいっぱい!

■7月21日(火)

■『ドラッグ最速ネット販売マニュアル』シーズン2(Netfix)

元カノの気持ちを取り戻そうと、自室のコンピューターでドラッグのネット販売を始めたオタク男子たち。次第に彼らはヨーロッパ随一のドラッグディーラーに。シーズン2では私生活に波乱が...。

■7月22日(水)

■『バイキング』シーズン3(Netfix)

バイキングの生活をコミカルに描くドラマシリーズ。シーズン3では残忍な支配者の誕生秘話など驚きの前日譚が描かれる。







ZNAKI (Señales): July 14, 2020



■『サインズ』(Netfix)

ポーランド発のサスペンスドラマ。フクロウ山麓で、10年前の未解決事件に類似した若い女性の殺人事件が発生。新任署長率いる警察の捜査が始まり、平和だった山間の町は騒然に。

■7月24日(金・祝)

■12:45〜『オックスフォードミステリー ルイス警部』(AXNミステリー)

人気の英国ミステリー『主任警部モース』のスピンオフドラマが全話一挙放送。モースの右腕だったルイスを主人公に、新たな相棒、ケンブリッジ大卒のインテリであるハサウェイ刑事とともに難事件に挑む。ゲスト出演に、『キングスマン』シリーズのタロン・エジャトン、『Marvel デアデビル』のチャーリー・コックスら。





■13:00〜『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』case26,27(WOWOWプライム)

コリン・デクスターの人気小説をドラマ化した『主任警部モース』の主人公の若き頃を描く新エピソードが日本初放送。カウリー署が閉鎖されたことで第24話からキャッスルゲート署で強引なやり方を貫く新上司ボックス警部とぶつかり合いながら捜査に当たっているモース。前回から口髭をたくわえてイメージチェンジした彼は、引き続き、慣れない職場で悪戦苦闘しつつ、新たな難事件に挑んでいく。





■24:00〜『ハウス・オブ・カード 野望の階段』シーズン3(WOWOWプライム)

権力欲の強い政治家がその知略と冷徹さで政界の高みへと上り詰めていく、米政治の裏側をリアルに描いたポリティカルサスペンスのシーズン3が放送スタート。

■7月26日(日)

■『グッドガールズ: 崖っぷちの女たち』シーズン3(Netfix)

人気ブラックコメディの新シーズン。ひょんなことから犯罪組織を手伝うことになったベス、ルビー、アニーの3人は、仕事と家庭の両立に悩みながら事態はさらに泥沼に!

