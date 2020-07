スティーヴ、ダニーは永遠に...『HAWAII FIVE-0』最終シーズンが日本独占初放送！

2010年から続いてきた大人気の常夏ハワイのポリスアクション『HAWAII FIVE-0』がついにフィナーレ! シーズン10の日本独占初放送が決まった。

AXNにて9月8日(火)23:00よりスタートするファイナルシーズン。シリーズ通算ではなんと240話! 力を合わせてド派手に事件を解決してきたファイブ・オーのメンバーたちが、最後の最後まで見せるスリリングな展開は必見だ。

最終章を飾るにふさわしい豪華ゲストも続々登場。懐かしのメンバーがおなじみの仮装(!)をして登場したり、『私立探偵マグナム』の主人公トーマス・マグナムがファイブ・オーとともに捜査するクロスオーバーエピソードも。さらに新たなキャストとして、『ARROW/アロー』のナイッサ・アル・グール役で知られるカトリーナ・ローが加わる。

タニとジュニアがハワイアン・オペラの観劇に行くと、ボックス席の男が何者かに狙撃された。被害者は香港マフィアのボス。即座に捜索を開始して犯人の似顔絵を手配すると、2日前にある女が捜していた男の写真と似ていることが判明。調べるとその女性は憲兵隊のクイン・ルー軍曹で、彼女は行方不明の元軍人を捜していた...。

『HAWAII FIVE-0』シーズン10はAXNにて、字幕版が9月8日(火)23:00よりスタート、二カ国語版は9月9日(水)11:00スタートとなる。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HAWAII FIVE-0』シーズン10

© 2020 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

© 2020 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.