昨年、クリス・エヴァンスはキャプテン・アメリカに別れを告げたが、他のヒーローとの交流をやめたわけではない。

そのヒーローとはサム・ウィルソンでもトニー・スタークでも、ブラックパンサーでもない。それは、犬に襲われた妹を救った6歳の少年ブリッジャー・ウォーカー君だ。ブリッジャー君がキャプテン・アメリカのファンだと知ったエヴァンスは、彼の英雄的な行為に感謝する動画を投稿した。

動画でエヴァンスは「やあ、ブリッジャー。キャプテン・アメリカだよ。元気かい? 君のニュースを読んで、活躍を見たよ。ここ数日で君は何度も耳にしたかもしれないけど、次は僕に“君はヒーローだ”と言わせてくれ。君がしたことはとても勇敢で無私無欲で、妹さんは君みたいなお兄ちゃんがいて本当にラッキーだね。君の両親は本当に誇りに思っているに違いない」と言葉を贈っていた。

下の投稿でエヴァンスの動画と、そのメッセージを初めて聞いた、キャプテン・アメリカに扮したブリッジャー君の反応をチェックしてみよう。

On July 9th, Bridger stood between his little sister and a charging dog. After the attack he said, “If someone had to die, I thought it should be me.” In recognition of true heroism, @ChrisEvans is sending Bridger an authentic Captain America shield. pic.twitter.com/nvnGsvrY27