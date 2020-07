トム・ヒドルストン、新恋人とすでに同棲中？

マーベル映画『マイティ・ソー』シリーズの主人公ロキや、サスペンスドラマ『ナイトマネジャー』にも主演するトム・ヒドルストンが、すでに新たな恋人と同棲中だと言われている。英Cosmopolitanなど複数のメディアが報じている。

気になるお相手は、イギリス出身で35歳の女優ゾウイ・アシュトン。英Channel 4のコメディドラマ『フレッシュ・ミート』で全4シーズンでメインキャラクターを演じた彼女は、2019年のイギリス・ウエストエンドの舞台『背信(原題:Betrayal)』でトムと共演している。

この劇は、トム演じるロバートと、ゾウイ扮する妻エマ、『Marvel デアデビル』のチャーリー・コックスが演じるロバートの親友でありエマと不倫をしているジェリーの3人を軸にした物語。どうやらこの共演がきっかけで交際が始まったとみられている。

We got to talk pic.twitter.com/VETIOc0U9B