欅坂46が16日、グループ初の無観客・配信ライブ『KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU !』を行い、5年間の活動に終止符を打ち、改名をすることを発表。新たに再出発することを誓った。キャプテンの菅井友香によるあいさつ全文は以下の通り。久しぶりのライブですし、いつも支えてくださる皆さんに、久しぶりに私たちの元気な姿と、そして楽曲のメッセージ、パワーをお届けしたいという一心でパフォーマンさせていただきました。皆さんには届いていますでしょうか。(大きな間の後)そしてここで私たちから皆様にお伝えしたいことがあります…私たち欅坂46はこの5年間の歴史に、幕を閉じます。そして欅坂46とは前向きなお別れをします。10月に予定している欅坂46のラストライブにて欅坂46としての活動に区切りをつけさせていただきます。そして新しいグループ名となり、生まれ変わります。もちろんこの決断をすぐに受け入れられるメンバーばかりではありませんでした。私たち自身も欅坂46に対する思い入れがすごく強いですし、ここまで半端な気持ちでこのグループとして続けさせていただいてきたわけではありません。私自身も大好きな欅坂46をずっとずっと守ることができたらなと思って活動してきました。でも…でも…このグループとしてもっともっと強くなるための決断だと、今日までスタッフの皆さん、そしてメンバーみんなと話し合った結果、今は前を向いています。欅坂46だからこそ叶えられた夢がたくさんありました。今ここにいないメンバーを含めて、みんなで叶えられたこと、そして応援してくださる皆さまがいてくださったからこそ叶えられたことがたくさんあります。心強いメンバーやスタッフの皆さん、そしてすてきな楽曲、そして本当にすてきなクリエーターチームの皆さま、そして数え切れないぐらいの応援してくださる皆さまと出会えたことはことは本当に誇りです。本当に今まで欅坂46に出会ってくださって、欅坂46を好きになってくださって、欅坂46を支えてくださって、本当にありがとうございました。(全員で)ありがとうございました。たくさん楽しい思い出があった一方で、正直悔しい思いもたくさんしてきました。なかなかこの2年は特に出口の見えないトンネルをさまよっていたような状態だったと思います。予測できないことがたくさん起きて、思うように活動できない日もありました。応援してくださってる皆さまの期待に応えられないんじゃないかなって思う日もありました。そしてメンバーの卒業、脱退も続きました。グループの名前が一人歩きして、耳をふさぎたくなるようなことに悩まされた日もありました…欅坂46を好きだと思えば思うほど、苦しくなり、もっとこうしなければならないと考えれば考えるほど執着が生まれたような気がします。今、グループとして強くなるために、新しく入ってきてくれた2期生、新2期生、そして1期生の28名でここから新たなスタートを切り、もう一度皆さまとたくさんの夢を叶えていけるように頑張りたいと思っています。そしてここから強くなるために、今まで大切にしてきたことを今一度手放すことで、空いたスペースには本当に大事なものでまた満たされるんじゃないかなと思っています。ここからのリスタートになるので、相当な茨の道が待っていると思います。でもまだ色のない真っ白なグループを皆さんと一緒に染めていけたらいいなと思っています。欅坂46で培った経験がきっと私たちを鍛えてくれています。ですのでこの経験を信じて、また新たに強く、強いグループになることを約束いたします。ですので、これからも私たちに期待していてください。これからも私たちの応援どうぞよろしくお願いいたします。(最後に皆で)よろしくお願いいたします。欅坂46として最後の配信シングル「誰がその鐘を鳴らすのか?」は8月21日にリリース。「欅坂46ラストライブ」を10月に開催予定。