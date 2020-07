海外ドラマ『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』や『アリー my Love』に出演のルーシー・リューが、米ABCの新コメディードラマに出演することが明らかになった。DeadlineやVarietyなど海外メディアが報じている。報道によると、ルーシーが演じるのは、モダン家具の大手企業のトップで、パワフルで恐ろしいキャラクター。仕事では失敗とは無縁だったが、赤ちゃんを養子にして、どうしたら良いのかわからず、子育てに奮闘する役どころ。90年代に大ヒットした『アリー my Love』や、7シーズン続いた『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』に出演したルーシー。直近では、CBSの配信サービスCBS All Accessのアンソロジーシリーズ『Why Women Kill(原題)』に出演していた。また、彼女は監督としてもキャリアを広げている。『エレメンタリー〜』で複数のエピソードを監督したほか、『Marvel ルーク・ケイジ』や『グレイスランド 西海岸潜入捜査ファイル』でもメガホンを取っている。本作でも、ルーシーは主演の他、プロデューサーも務めるという。新型コロナウイルスの影響で制作が中断している中、ABCは撮影再開の安全が確保されてから制作を開始、今年後半を目途しているとしている。パイロット版は、シャナ・ゴールドバーグ=ミーハンが脚本とエグゼクティブプロデューサーを務め、クリスティーン・ガーノンが監督を務める。