16日、グループ初の無観客・配信ライブを行う欅坂46。その本番当日の朝、メンバー全員の28人が一斉にブログを更新。異例の出来事にネット上のファンは騒然となり、「欅坂46」がツイッターでトレンド入りした。同日に行われる『KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU !』は、欅坂46にとって昨年9月の東京ドーム公演以来、約10ヵ月ぶりとなるワンマンライブ。コロナ禍の現状を鑑みて無観客・配信でのパフォーマンスとなる。その公演当日の朝に1期生、2期生、新2期生のメンバー総勢28人がブログを一斉に更新。それぞれがライブに対する意気込みをつづった。普段あまりブログを更新しないメンバーもアップしており、2019年12月25日以来となる渡辺梨加などは愛称の「ぺーちゃん」がトレンド入りするまでになった。ブログの一斉更新に加え、オフィシャルサイトでは、本公演で「欅坂46より、皆さまへ重要なメッセージをお伝えする予定です」と事前にアナウンスしていることもあり、ネット上のファンはざわつき、その期待は高まっている。キャプテンの菅井友香は13日にラジオ番組『レコメン!』(文化放送/毎週月〜木曜22時)に出演した際、「今回のライブは今後のグループのことを語るにおいても見逃さないでいただきたいライブになる」と強い意気込みを見せていた。欅坂46「KEYAKIZAKA46 Live Online,but with YOU!」は本日7月16日、19時に開場(配信開始)、19時30分に開演(ライブ開始)。チケットは現在発売中。詳細はオフィシャルサイトにて。