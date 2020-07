『SEX AND THE CITY』製作チームが贈るロマコメ『エミリー、パリへ行く』、Netflixで配信決定！

大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』や『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』でクリエイターを務めたダーレン・スターが手掛ける、パリを舞台にした新作ドラマ『エミリー、パリへ行く(原題:Emily In Paris)』が米Paramount NetworkからNetflixへプラットフォームを移して配信開始することが明らかとなった。米VarietyやNetflixメディアセンターが報じている。

シカゴでマーケティング担当として仕事に励んでいた20代のエミリー。勤務する会社がフランスの高級ブランドマーケティング企業を買収したことで、エミリーは思いがけずパリで念願のポジションに就き、SNS戦略の刷新を任されることに。職場の同僚を説得したり、友だちを作ったり、新たな恋に巡り会ったりと、エミリーのパリでの新生活はワクワクするような経験や驚くべき挑戦の連続だった...。

もともと、本シリーズは当初Paramount Networkで放送される予定だったが、Netflixにて今秋に独占配信スタートすることが決定した。

Lily Collins stars in Emily In Paris, a romantic comedy created & written by Darren Star (Younger, Sex & The City) about an ambitious marketing executive who lands her dream job in Paris.



The series features costumes designed by Patricia Field & premieres this Fall -- FIRST LOOK pic.twitter.com/dKrcDYCRxc -- See What's Next (@seewhatsnext) July 13, 2020

エミリー役で主演するのは、Netflixの映画『心のカルテ』や、ロマンチックコメディ映画『あと1センチの恋』などで知られるケイト・ウォルシュ、『ローグ・ウォリアー 全面戦争』のアシュリー・パーク、『パーソン・オブ・インタレスト』のウィリアム・アバディーらの出演も決定している。

So excited to be a part of pic.twitter.com/mFFu0SAm6B -- Kate Walsh (@katewalsh) September 19, 2019

Paramount Networkから他のプラットフォームへ移ったドラマシリーズは『エミリー、パリへ行く』だけでなく、1996年公開のコメディ映画『ファースト・ワイフ・クラブ』のドラマ版も複数のネットワークへ移動した後、最終的に米BET Plusで配信されることが決定した。

今回の決定を受けてクリエイターのスターは、「『エミリー、パリへ行く』に最適な場所はNetflix以外にありません。世界中にいるNetflixの視聴者の方々に本作をお届けできることを、私たちは大変うれしく思っています」とコメントを発表した。

Work is HARD. Can't you tell?? Still can't believe we get to spend all day together and it counts as a job. Love my pic.twitter.com/UmbCkyIXUN -- Lily Collins (@lilycollins) September 12, 2019

本作は、全撮影をパリ含むフランス各地で行い、その衣装デザインを『プラダを着た悪魔』『SATC』の衣装を担当したことで有名なパトリシア・フィールドが担う。ファッショナブルなロマンチックコメディの再来は『SATC』ファンならずとも注目だろう。

Pat Field in PARIS shopping for pic.twitter.com/ZDESf1XUMN -- Patricia Field (@Pat_Field) July 28, 2019

現在、Paramount Networkで放送されているドラマシリーズは、ケヴィン・コスナー(『マン・オブ・スティール』)が主演する米西部を舞台にした『Yellowstone(原題)』のみとなっている。

リリーと『SATC』製作チームがタッグを組む『エミリー、パリへ行く』の正式な配信日が発表され次第、続報をお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:Netflix公式Twitterより