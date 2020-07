「ストレッチ法を教えて!」とジムで5人のトレーナーに聞けば、きっと5通りの答えが返ってくるはず。ストレッチについては、いくつもの相反する情報が出回っているから仕方のないことかもしれません。

コスモポリタン アメリカ版によると、そんな混乱を一掃するため、カナダのニューファンドランドメモリアル大学で人体動力学・レクリエーション学部研究教授をつとめるデイビッド・ベーム博士と、ニューヨーク市レノックスヒル病院のスポーツ医学研究ディレクター、マラキ・マックヒュー博士の2人が、約20年分のストレッチ法を見返し、その結果を学術誌『Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism(応用生理学・栄養学とメタボリズム)』に発表。

この記事では、そこに記載されていた「間違ったストレッチ方法」を紹介していきます。

普段からストレッチをしない人は、筋肉が硬くなってしまうため、痛みを感じたり姿勢が悪くなったり、体の柔軟性がどんどん低下していくのだとか。しかもそれは年齢を重ねると共に悪化していくとのこと。

2.運動後にしかストレッチをしない

運動前のストレッチは、体をより動かしやすくし、筋肉をより柔軟にするため、運動時のケガの防止になると専門家は口をそろえて言っているそう。逆説(運動前のストレッチはNG)を唱える古い情報は"でたらめ"なんだとか。

3.1つのストレッチに時間をかけすぎる

各筋肉に対して20秒キープのストレッチを3セットずつ、というのが、柔軟性を上げるのに効果的らしい。逆に1カ所を60秒以上キープすると、運動時のスピードが落ち、パフォーマンスレベルも下がってしまうんだとか。ストレッチに慣れてきたら、長さを延ばすのではなく、よりダイナミックな動き(足振りや腕回し)に移行して、そこからいつものルーティンを開始するのがよさそう。つまり、一気にアクセルを踏み込むよりも、徐々にその強度を上げていくようにするのが大事ってこと。

4.目覚めてすぐストレッチを始める

朝は、筋肉が1日で一番硬くなっているとき。睡眠中は体が休息状態に入り、かつ体温も下がっているので、朝イチのベッドでのストレッチは決してオススメできないのだそう。

5.ウォーミングアップをしないでストレッチをする

