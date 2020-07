『スター・ウォーズ』ベビーヨーダは、マーベル・ユニバースに存在する！

昨年大ヒットとなった『スター・ウォーズ』シリーズ初の実写版ドラマ『マンダロリアン』で、登場直後から大ブームを巻き起こしたベビーヨーダが、なんとマーベル・ユニバースにも存在することが明らかになった。英Digital Spyが報じている。

7月8日(水)に出版された『ファンタスティック・フォー』の原作コミック最新刊「Empyre #0: Fantastic Four(原題)」で、ミュータントであるファンタスティック・フォーのフランクリン・リチャーズがベビーヨーダのことを語るシーンがあるのだ。

見知らぬ惑星にいることに気づいた、リード(ミスター・ファンタスティック)とスーザン(インヴィジブル・ウーマン)の息子フランクリンと娘ヴァレリアはこの惑星からの脱出を目論み、カジノに潜入することに。しかしカジノのドアの警備員が、"ギャンブルするには若すぎる"と立ちはだかると、フランクリンは実際には自分たちは見た目よりもはるかに年齢がいっていると説明する。「我々は、ヴァレリアンという老化が非常に遅い古代の種族です。実は何百歳も歳をとっているのです」と嘘をつくフランクリンに、「信じてくれたなんて」と驚くヴァレリア。それに対して、フランクリンが「ベビーヨーダだよ。もし彼があれで50歳ならさ」とにこやかに答える。

