Appleが近々、Windows向けのアプリを公開するかもしれない、とイタリアメディアが報じています。Appleによる技術者の求人情報とも符合します。

「Appleの新しいアプリがMicrosoft Storeに近いうちに登場する」と、イタリアのテクノロジーメディアAggiornamenti Lumiaがツイートしています。



A new @Apple app coming soon to the Microsoft Store?

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 11, 2020