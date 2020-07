新型コロナウィルスの流行により、多くの国が渡航制限を設けています。

爆発的に感染者が増えているアメリカから行ける国を示した世界地図が、海外掲示板で話題になっていました。

So now you support illegal immigration



なんと少ない!

地図が示しているのは、タンザニア、トルコ、セルビア、コソボ、アルバニア、マケドニア、クロアチア、メキシコだけ。

ほとんどの国に、すんなり入れない状態だとのことです。



これに関してアメリカ人がツイートで「オレたちを止める想像の線でもあるのか?」と投げたところ、

「待て、それでは不法移民を支援するということなのかい?」と皮肉られていました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●すんなり渡航できない? そうだよ、それは税関と呼ばれているんだ。



↑そうだ、その男は明らかに国際的に渡航をしたことがないんだな。



●>「オレたちを止める想像の線でもあるのか?」

バカな発言だ。彼らは空港や飛行機の概念を理解していない。

そうだよ、愚か者め、想像上の線がそこにあり、線を超えようとすると止められるんだよ。(空港のパスポートコントロールという)

銃を持った人間に飛行機まで戻され、アメリカに送り返してくれるよ。



●世界はアメリカを自粛させているんだ。すごいな。



↑アメリカ人がバカすぎて自分で出来ない場合は、誰かが無理やりさせなければいけない。



●どこかの国がアメリカ人を監禁すると想像しよう。どれほど早く戦争になるかだ。



↑ハーグ条約。我々は戦犯でさえ、世界のスーパパワーの巨大な暴挙なしに留置できない。



↑すでに何百万人ものアメリカ人が監禁されているよ。そこはアメリカと呼ぶ。

アメリカは世界人口の5%に過ぎないが、世界の囚人の25%がアメリカの刑務所にいる。



↑アメリカがよその国にすることをアメリカにしたことを想像しよう。病院を爆破したり、よそのリーダーを暗殺したり。



↑アメリカはアメリカと戦争すべきだな。彼らはたくさんのアメリカ人を監禁してるからな。



●80%のカナダ人は国境を閉鎖したいと思っている。



●我々アメリカ人は地球上でもっとも傲慢で、自称してるほどの道徳がない国だと思う。



●カナダにエスケープしたいけど出来ない。



↑両手を広げてウェルカムするよ。全て終わったらね。



アメリカの1日の新型コロナ感染者は史上最高7万人を突破したそうで、この状況もやむを得ないと言ったところでしょうか。