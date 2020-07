先行き不透明な状態が続くなか、リアーナとTwitter社のジャック・ドーシーCEOは、引き続き困窮している人たちへの支援を継続している。

リアーナは先ごろ、バルバドスのミア・モトリー首相から送られたビデオメッセージをSNSでシェア。自身が創設した「クララ・ライオネル財団」とドーシーCEOの慈善基金「スタート・スモール(Start Small)」が、バルバドスの学校に通う子どもたちのために4000台ものiPadを寄付したことを明らかにした。

自身の慈善活動について普段は特に発言しないリアーナだが、今回はモトリー首相と共通の目標を掲げていることを誇りに思っているよう。次のように投稿している。

さらに、このプロジェクトに大きな役割を果たしたという実の弟ロレイ・フェンティと、「いつもクララ・ライオネル財団をサポートしてくれている」というドーシーCEOにも、感謝の言葉を送っている。

I don’t usually do this, but I’m such a fan of my Prime Minister @mamottley ! What an honor to be an ambassador of my country through your leadership! Thank you for taking the time to say these kind words! Huge thank you to my brother @gallest for spearheading this project and to Jack Dorsey’s #StartSmall foundation for always supporting the @ClaraLionelFdn ! 💛✊🏿🇧🇧