第36回TCA(TV批評家協会)賞のノミネートが発表され、米HBOのDCミニシリーズ『ウォッチメン』と、Netflixによる実際に起きた事件を下敷きにしたドラマ『アンビリーバブル たった1つの真実』が最多ノミネートされたことが明らかとなった。米Varietyが報じている。



新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響により、第36回TCA賞はバーチャルで開催され、今夏の後半に結果が発表される予定だ。米国とカナダの200人を超えるプロのTV評論家とジャーナリストによって選出されたTCA賞のノミネートは以下のとおり。

最優秀テレビ番組賞

『ウォッチメン』

ドラマ部門/個人業績賞

アンビリーバブル たった1つの真実』

コメディ部門/個人業績賞

パメラ・アドロン『Better Things(原題)』

ラミー 自分探しの旅』

最優秀コメディシリーズ賞

『Better Things(原題)』

『What We Do in the Shadows(原題)』

最優秀ドラマシリーズ賞

『キング・オブ・メディア』

最優秀新番組賞

『Zoey's Extraordinary Playlist(原題)』

最優秀TV映画・ミニシリーズ賞

『ウォッチメン』

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ウォッチメン』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.『アンビリーバブル たった1つの真実』©Beth Dubber/Netflix