『ウォッチメン』『アンビリーバブル』が最多！第36回テレビ批評家協会賞のノミネートが発表
第36回TCA（TV批評家協会）賞のノミネートが発表され、米HBOのDCミニシリーズ『ウォッチメン』と、Netflixによる実際に起きた事件を下敷きにしたドラマ『アンビリーバブル たった1つの真実』が最多ノミネートされたことが明らかとなった。米Varietyが報じている。
新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大の影響により、第36回TCA賞はバーチャルで開催され、今夏の後半に結果が発表される予定だ。米国とカナダの200人を超えるプロのTV評論家とジャーナリストによって選出されたTCA賞のノミネートは以下のとおり。
最優秀テレビ番組賞
『ウォッチメン』
ドラマ部門／個人業績賞
アンビリーバブル たった1つの真実』
コメディ部門／個人業績賞
パメラ・アドロン『Better Things（原題）』
ラミー 自分探しの旅』
最優秀コメディシリーズ賞
『Better Things（原題）』
『What We Do in the Shadows（原題）』
最優秀ドラマシリーズ賞
『キング・オブ・メディア』
最優秀新番組賞
『Zoey's Extraordinary Playlist（原題）』
最優秀TV映画・ミニシリーズ賞
『ウォッチメン』
（海外ドラマNAVI）
Photo:『ウォッチメン』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.『アンビリーバブル たった1つの真実』©Beth Dubber/Netflix